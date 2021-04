La infectóloga de la Clínica Santa María y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Claudia Cortés, lleva varios días emplazando a través de Twitter. Pide sólo una cosa: que los rostros de televisión utilicen mascarilla mientras están en el canal. El objetivo es entregar la señal correcta.

Esta mañana, en medio de la emisión del matinal Mucho Gusto (Mega) y una entrevista al Ministro Secretario General de Gobierno, no guardó silencio. “Estimados Jaime Bellolio y José Antonio Neme, por qué no dan el ejemplo desde su cargo de alta visibilidad y ayudan a que todos comprendan que se debe usar mascarilla”, escribió.

En efecto, ambos personeros estaban utilizando una mascarilla transparente plástica, con fines estéticos, que ha sido criticada en varias oportunidades por su ineficacia advertida por expertos. Los regaños, incluso, han llegado en vivo.

Uno de ellos ocurrió en enero, cuando el matinal Buenos días a todos (TVN) entrevistaba a Sandra Cortés, miembro de la Sociedad Chilena de Epidemiología (SOCHEPI). Fue ella quien acusó que “las mascarillas que ustedes están mostrando por televisión son mascarillas que permiten la salida del virus. Son mascarillas que permiten el desplazamiento de las partículas y de las gotículas”.

Días más tarde, en medio de la transmisión del Mucho Gusto, los rostros hablaban con el presidente del Colegio Médico de Valparaíso, Luis Ignacio de la Torre, quien manifestó que “ustedes están en el estudio con esas máscaras faciales y tengo que decirles que no reemplazan a la mascarilla. Ustedes debieran estar usando una mascarilla, porque si alguno resultara tener covid, todos los que hayan estado en el perímetro se consideran igual contactos estrechos”.

“Es súper importante por el rol que ustedes juegan. La mascarilla más el protector facial es una excelente protección, o la mascarilla solita”, explicó.

Cortés, en la red social, ha llamado la atención de otros programas de televisión. Mientras, celebra a quienes utilizan la mascarilla quirúrgica en el set.

Al usar las mascarillas de mica, explicó a Las Últimas Noticias, “existe riesgo de transmisión”. “En algunos canales a sus trabajadores le hacen un PCR una vez por semana, pero eso no descarta que alguien pueda estar positivo y contagie a sus compañeros”, detalló.

El ejemplo y por qué no sirven

La experta ejemplificó el por qué no deben utilizarlas con su experiencia: “Como médico me toca recibir en la consulta a pacientes que llegan con la misma mascarilla transparente y cuando les digo que no tienen ninguna utilidad, me responden que copiaron la idea de la tele”.

Expuso, entonces, que “los animadores y periodistas no sólo deben comunicar con palabras”. Su no uso, o incorrecta utilización, “induce a errores”… como el que narró.

Tal como han especificado otros expertos, Cortés detalló que las mascarillas en cuestión “tienen orificios para que la persona pueda respierar”, a través de los que “ingresan y egresan partículas que pueden contener el virus”.

En tanto, en diciembre de 2020 -y para quienes aún no creían en la eficacia de las mascarillas bien puestas y certificadas- un estudio realizado por la Clínica Mayo concluyó que el uso extendido de la mascarilla y del distanciamiento físico para ayudar a detener la propagación del virus que causa el covid-19.

“Este fue un estudio experimental en el cual emulamos la producción de las gotitas de Flügge con la ayuda de maniquíes con mascarillas y otros sin mascarillas, y medimos la propagación de las gotitas a diferentes distancias”, explicó Elie Berbari, jefe del departamento de enfermedades infecciosas de la institución en Rochester, Minnesota.

Los investigadores midieron la eficacia de las mascarillas para bloquear el número de partículas submicrónicas desde un maniquí con mascarilla que simulaba un individuo infectado con COVID-19, y simularon el riesgo de que un individuo contraiga COVID-19 al usar una mascarilla.

“Concluimos que la medida más importante para reducir el riesgo de exposición a la COVID-19 es usar una mascarilla”, dijo por su parte Matthew Callstrom, Ph.D., jefe del Departamento de Radiología de Mayo.

“Descubrimos que tanto las mascarillas médicas de papel desechable como las mascarillas con dos capas de tela sirven para reducir la transmisión de gotitas, y no hallamos ninguna diferencia entre los diferentes tipos de mascarillas en cuanto a su efectividad para bloquear las partículas submicrónicas emitidas por la persona que las utiliza“, sentenció el experto.