El conductor José Antonio Neme (40) protagonizó un tenso cruce de palabras con el periodista de espectáculos Sergio Rojas en el programa Me Late (TV+), en medio de una entrevista por su salida de La Red para arribar, nuevamente, a Mega.

El movimiento de canal salió a la luz este lunes. BioBioChile pudo confirmar con el canal de Bethia que Neme llegará a la conducción del Mucho Gusto junto a Diana Bolocco. En tanto, desde La Red, donde trabajaba conduciendo Pauta Libre, dijeron a este medio que la despedida estaba programada en Hola Chile … algo que finalmente no ocurrió.

En el Me Late, conducido por Daniel Fuenzalida, Rojas consultó por este nuevo contrato con palabras que, al parecer, no gustaron del todo a Neme.

“A ti te recoge La Red cuando eres sacado de Mega y dices que ni siquiera a ti te quedaron claras las razones. Te embarcas en un proyecto desde el amor absoluto al idealismo, que es Pauta Libre“, comenzó el comunicador de farándula y conductor del Que te lo digo.

“Y resulta que ahora es bien fácil con 13 millones en el bolsillo reencantarse con un proyecto. Muy humildemente, cada uno puede cobrar lo que quiera… me llama la atención que una persona que habla de la libertad, de la equidad, hoy día reciba sin ningún aspaviento esta cantidad brutal de sueldo y de deje un proyecto que tiene que ver con otro, con seguir con tu instinto real”, continuó.

Frente a esto, Neme respondió que “La Red no me recogió. Porque yo no era un mendigo y ellos no hicieron caridad conmigo”.

“Yo hice un servicio para ellos. Ellos me contrataron. Soy un profesional, aunque en ese momento a lo mejor no tenía un canal. Esto no es misericordia creo yo. Es una prestación mutua”, agregó.

Y si bien Rojas aclaró que se refería a que lo “contratan en la cesantía”, Neme continuó con que “es que es como que yo hubiese estado pidiendo”. Asimismo, más tarde aseguró que le parece de mal gusto hablar de dinero en televisión y que “cada uno negocia sus contratos de la acuerdo a las condiciones que el empleador te ofrece y las que uno cree que vale su trabajo. Yo creo que mi trabajo vale”.



Recordemos que en la última edición de Las Últimas Noticias, el periodista comentó que su salida de Pauta Libre y posterior arribo a Mega, tras ser despedido de esa estación a comienzos de 2020, se debía a que le convenció “la aventura y las garantías de libertad que me dio el canal (…) Lo primero que pregunté fue cuál era mi margen de acción. Me dieron libertad de prensa, de información y confían en mi criterio”.

En tanto, el programa de conversación política de La Red quedaría en manos de sus cuatro panelistas, quienes se estarían turnando en la conducción.