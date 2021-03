José Antonio Neme llegó a La Red tras ser despedido de Mega a principios de 2020. El periodista participó en Hola Chile y luego asumió la conducción del programa de actualidad, Pauta Libre.

Sin embargo, ayer lunes sorprendió al confirmar que dejaría la estación para regresar nada menos que a Mega, donde se unirá a Diana Bolocco en la conducción de Mucho Gusto.

A pocas horas de conocerse la noticia, su ahora excanal realizó una breve y anticipada “despedida” para el periodista en Hola Chile.

Tras un par de bromas sobre su partida, Julia Vial y Eduardo de la Iglesia cerraron el programa con el tema Un velero llamado libertad, de José Luis Perales, mientras en pantalla aparecía una foto de Neme, quien no estuvo presente en el espacio.

“Los dejamos con la excelente canción para todos ustedes y nos vemos mañana… pónganle ‘wendy’“, dijo la animadora, mientras se escuchaba a los presentes entonar la letra.

“Y se marchó y a su barco le llamó, Libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas…”, cantaban mientras reían.

Recordemos que en conversación con Las Últimas Noticias, Neme explicó su arribo al canal del grupo Bethia y afirmó que le prometieron libertad para proponer y tratar temas de actualidad desde una perspectiva periodística.

“(Me convenció) la aventura y las garantías de libertad que me dio el canal. Me pareció interesante hacer un periodismo que había desarrollado en La Red y adaptarlo a Mega en un formato matinal. Lo primero que pregunté fue cuál era mi margen de acción. Me dieron libertad de prensa, de información y confían en mi criterio”, indicó.

“Yo pedí un poco eso. Volver a hacer un espacio o una cosa acotada para qué si ya tenía un programa (en La Red). Pero yo no soy de personalizar los espacios, hoy ya no estamos en los 90 cuando una persona era el dueño de un programa. Llego más a observar en una primera etapa, desde la humildad, en qué está el programa”, agregó.