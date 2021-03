El periodista de espectáculos Sergio Rojas se defendió y explicó el “error” que cometió al exhibir, la noche de este domingo en su programa de Instagram Que te lo digo, un vídeo íntimo del bailarín Nelson Pacheco.

Todo ocurrió en medio de la transmisión del espacio, en el que comparte con el periodista Hugo Valencia, mientras Rojas intentaba sumar a una invitada al live. No obstante, en pantalla apareció un video sexual del exparticipante de Rojo que previamente había sido publicado en su cuenta de Onlyfans.

La transmisión, que en ese momento tenía a más de tres mil personas viendo, se cortó de inmediato y posteriormente se reinició con Valencia ofreciendo disculpas por lo ocurrido.

Durante este lunes, luego que Pacheco cuestionara el presunto error a través de Instagram, Rojas salió a aclarar la situación a través de un Instagram Live.

“Tuvimos un pequeño impasse que tuvo que ver con que yo en este afán de hacer un live, con tres o cuatro personas como lo permite ahora la plataforma, yo no cachaba mucho cómo se maneja técnicamente este recurso (sic). Y de pronto apreté uno de los íconos que aparecen abajo”, explicó Rojas.

Más tarde insistió en que se trató de un error y que “no es un video que yo tenga de la alcoba de él, no. Eso es lo que me interesa que se aclare. Es un video que pertenece a su cuenta de Onlyfans, donde Nelson vende material de sexo explícito”.

Pese a que Pacheco acusó que se trató de un “montaje”, el periodista sostuvo que “esto no estaba planificado, para que les quede súper claro. Si yo quiero exhibir algún video de un famoso, lo hago no ocultándome ni haciendo como que me equivoqué”.

Si bien el conductor del Que te lo digo aseguró que conversó con Pacheco y aclararon los hechos, durante la mañana el afectado publicó varios videos en Instagram criticando la exhibición.

“La verdad es que no estoy molesto, toda publicidad es buena”, aseguró en un video en sus stories. “Lo único malo es que no les creo nada”, reiteró.

“Ese fue un montaje para llamar la atención. Lo que más me da pena es que sean dos chicos gays jóvenes, representantes de un nuevo pensamiento, el cual te permite hoy en día hacer lo qu quieras con tu vida, con tu cuerpo, y a nadie le va a importar, tu tienes que ser feliz y ya”, añadió.

“(Me da pena) que se mantengan aún en ese pensamiento retrogrado, y yo creo que lo hacen para permanecer en la tele y figurar, en este medio que todavía es muy chaquetero. Que pena por ellos que no puedan vivir en sintonía con las nuevas generaciones, como lo estamos haciendo nosotros”, cerró.