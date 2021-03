Casi 12 años han pasado desde que fue emitida por primera vez la telenovela El Señor de la Querencia en TVN, una historia de época que fue todo un éxito en la señal estatal. Ahora, su protagonista afirmó que está trabajando en la idea de una película del personaje.

La trama fue emitida entre mayo y septiembre de 2008 con la actuación protagónica de Julio Milostich, que interpretó a José Luis Echeñique, un patrón de fundo que no duda en ejercer su poder sobre su familia y sus trabajadores.

En el elenco también estuvo Álvaro Rudolphy, Alejandra Fosalba, Álvaro Espinoza, Matías Oviedo, Antonia Santa María y Lorena Bosch, entre otros reconocidos actores del panorama nacional.

En conversación con el podcast Reyes del Drama, Milostich comunicó que junto a Víctor Carrasco, el creador original de la telenovela, están trabajando en una versión cinematográfica de la historia. No obstante, para lograrlo, dijo, “tenemos que luchar contra el monstruo grande de TVN que tiene los derechos. Creo que esta película sería un batatazo mayor. Es un sueño muy concretable, es una idea conversada”.

El actor continuó manifestando que quiere “tratar de hacerla antes que me ponga más viejo y no me cueste media hora subirme al caballo”.

Sus proyecciones indican que “no solo sería algo que llenaría salas, sino que sería un tremendo documento (…) Sueño con el día en que Victor me confirme que ya recuperó los derechos. Me dice que no es imposible”.

Asimismo, recordó que el rodaje de la telenovela fue particularmente estresante y que “tuvimos que parar un tiempo durante las grabaciones porque la Quena (Rencoret, desarrolladora) se dio cuenta que estaba todo muy bullente. Gracias a Dios teníamos muchas escenas grabadas que podían salvarnos al aire, entonces pude descansar”.

“Aún así fue realmente agotador. A uno le gusta hacer ese tipo de personajes como actor. Uno es masoquista. Terminó la teleserie y terminó el proceso. Pasó el tiempo y se sanaron los resquicios de ese tema”, añadió.