Dos años estuvo en el Abrazo de Gol en CDF, pero este 15 de enero marcará un hito en su carrera: la periodista Isidora ‘Tita’ Ureta dejará el Canal del Fútbol para dedicarse por completo a su productora Mantarraya, con la que grabó Ríos del mundo, una producción independiente que es transmitida por Chilevisión. “Lo que más quiero es irme lo más lejos posible”, dijo.

En la docuserie, la comunicadora recorre diversos afluentes del globo mientras comparte con las culturas que lo rodean. Así, llegó hasta el Nilo en África, al Mekong en el Sudeste Asiático y al Ganges en India.

Ahora, está a la espera de comenzar a grabar un nuevo programa del que no se conocen muchos detalles. Adelantó que está relacionado con los viajes, el agua y la cultura.

“Quería volver a tener una vida más en contacto con la naturaleza”, reconoció la mujer en conversación con Las Últimas Noticias. Agregó que si bien en la televisión logró aprender, se empezó “a meter en un mundo de rutina (…) creo que son ciclos”.

Para este 2021, y sólo un día después de despedirse oficialmente del canal deportivo, espera partir a un viaje de dos meses por Chile con una primera parada de envidia: el Glaciar Los Leones, ubicado en las cercanías de Puerto Río Tranquilo.

“Me di cuenta que no me hace bien estar siempre en mi zona de confort”, aseguró. Todavía no tiene canal para transmisión y afirmó que esto implica una remuneración mucho menor. Lo hace todo con el objetivo de “echar a andar mi pyme, crear equipo, empezar de cero”.

Fue ella quien decidió no renovar contrato con su estación televisiva porque, argumentó, “hicimos Abrazo de Gol desde la casa muchos meses y ahí estuve en un lado súper oscuro. Me veía en mi peor versión sin estar en contacto con la naturaleza”.

La periodista cerró aclarando que no descarta “volver a la televisión diaria en un futuro. Pero la pandemia me movió tanto que tuve que tomar decisiones”.

En Instagram, Ureta compartió que ya comenzó la “cuenta regresiva” para dejar el canal. “Hoy más que nunca está difícil salir a grabar, pero creo en levantar el turismo con las medidas que corresponden y una responsabilidad enorme de mostrarle al mundo las maravillas de nuestro país”, finalizó.