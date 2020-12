La animadora nacional Tonka Tomicic reveló este viernes de Navidad, en el matinal Bienvenidos, que su madre padece Alzheimer. “Es un duelo”, dijo.

En el espacio de televisión, en este día en que gran parte del mundo conmemora el nacimiento de Jesucristo, hubo un momento especial en el que los rostros recordaron a sus familiares y analizaron lo ocurrido durante este año de pandemia.

“Uno se puede morir de un momento a otro, y lo que hace la pandemia es decirte, con todas sus letras, todos los días: ‘oye, esto ya cambió profundamente, pero puede cambiar radicalmente con tus más cercanos, con tu familia, con tus seres queridos y con uno mismo"”, dijo Tomicic en pantalla.

Más tarde llegó su emotiva confesión familiar. “No lo he contado directamente, pero hablé con mi hermana y me dijo que sí, que no me preocupe y que lo cuente. Mi mamá tiene Alzheimer. Tiene una demencia que ha avanzado bastante”, reconoció.

Se trata de Marija Petric, de 72 años, quien pasó parte de la pandemia en un centro de larga estadía de adultos mayores debido a que, según explicó la comunicadora, era “el mejor lugar donde ella podía estar para que tuviera actividad todo el día y estuviera siempre incentivada”.

No obstante, el recinto -del que no especificó nombre- presentó un serio brote de covid-19, por lo que decidió sacarla del lugar. “Me acuerdo de estar en el programa (cuando me enteré)”, recordó.

“Se fue donde mi hermana (…) y fue a tiempo. Nunca sentí que estuviera en riesgo porque actuamos rápido”, añadió.

Afirmó que está ya en una etapa avanzada y que la pandemia habría producido que el proceso de acelere. “Ya no nos reconoce. Siempre y cuando nos reconoce nos ponemos muy contentas (…) El otro día fui y me saqué la mascarilla y me dijo: ‘Tonki’, y eso es dicha”, relató.

“Es difícil porque es un duelo. Vas perdiendo a tu mamá”, cerró.

Según el portal especializado Medline Plus, el Alzheimer es una de las formas más comunes de demencia que “primero afecta las partes del cerebro que controlan el pensamiento, la memoria y el lenguaje”.

“Con el tiempo, los síntomas del Alzheimer empeoran. Las personas pueden no reconocer a sus familiares. Pueden tener dificultades para hablar, leer o escribir. Pueden olvidar cómo cepillarse los dientes o peinarse el cabello. Más adelante, pueden volverse ansiosos o agresivos o deambular lejos de su casa. Finalmente, necesitan cuidados totales”, detallan.