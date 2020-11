El periodista Ignacio Gutiérrez recordó su polémica salida de Chilevisión, en una conversación con el nuevo programa de Instagram Live de la actriz Teresita Reyes.

En el espacio denominado A calzón quitao, el comunicador habló de lo vivido en 2015, cuando era el conductor del matinal La mañana de Chilevisión y cómo ciertas situaciones de discriminación lo llevaron a presentar una demanda contra la estación.

Incluso afirmó que contrataron actores que le enseñaran gestos para acentuar su orientación sexual. “Yo hubiese preferido que me echaran y que me dijeran que era malo, que hacía mal mi pega, pero ni siquiera me estaban despidiendo, sino que contrataron actores para que me enseñaran a ser amanerado, a vestirme de tal forma para que yo de verdad me viera gay en pantalla y así una seguidilla de reuniones en que tú dices, ‘¿cómo?’”, aseveró.

El animador sostuvo que esos profesionales debían mostrarle cómo “caminar de cierta forma, y a ponerme colores más femeninos”.

“En ese minuto el actor delante mío hizo como una especie de coaching (…) Creo que hoy día, que en ese minuto ellos querían hacer un stand up de la tele. Y yo creo que hoy día en televisión tenemos que ser tal cual todos, para precisamente reflejar a los chilenos, la diversidad, pero no como una actuación”, aseguró.

Asimismo reveló tener amigos “bien afeminados”, pero que todo “depende de la libertad de cómo uno lo quiera vivir, pero nadie te puede obligar y menos a través de la importancia que tiene la tele, a asumir roles“.

Gutiérrez agregó que cuando vio a su cercanos afectados por lo que estaba ocurriendo, “que me empezaban a hacer cariño… cuando eso se extendió al resto de la gente”, se dio cuenta que las cosas no estaban nada bien.

“Hoy estoy más grande, han pasado varios años. Hoy ese dolor me permite enfrentar altos y bajos en mi vida de una manera un poquito más simple“, cerró.

BioBioChile tomó contacto con Chilevisión para conocer su versión, no obstante, optaron por no referirse al tema.

Sin embargo, fuentes de BBCL señalan que este tipo de decisiones fueron tomadas por la administración anterior, previo incluso al cambio de propósito del canal para apuntar a un contenido más familiar.

Recordemos que en abril de 2016, el animador demandó a la estación apelando a la Ley Zamudio y acusándolos de haberlo discriminado por su condición sexual.

“Yo lo he pasado muy mal, a veces tenía miedo, a veces tenía terror, pero les dejo esto a los chilenos como un regalo de jurisprudencia“, señaló tras ganar el juicio y agregó que su caso podrá ser usado de ejemplo el día de mañana para cualquier persona que pase por algo similar a lo que él vivió.