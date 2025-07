A través de sus redes sociales, Leo Méndez Jr. realizó una crítica ante la ola de rumores que está circulando en torno a su salud. El joven desmintió tener VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) e hizo un fuerte llamado a reflexionar sobre este tipo de prejuicios.

Hace solo unas semanas, el hijo del cantante chileno Leopoldo ‘Dj’ Méndez alertó sobre su complicada situación de salud desde una clínica en Suecia. El joven fue internado de urgencia luego de sufrir complicaciones producto de una delicada operación en uno de sus pulmones.

A raíz de toda esta situación, su cuerpo ha experimentado altos y bajos durante su recuperación. Sin embargo, el joven también ha sido blanco de una serie de rumores respecto a su diagnóstico, particularmente sobre la posibilidad de ser portador de VIH/SIDA.

Por esta razón, Méndez compartió el pasado fin de semana una publicación en su cuenta de Instagram donde alzó la voz ante la información falsa que circula en redes sociales en torno a su salud.

“Me encierro donde no tengo que explicarme, y ahí puedo respirar, aunque duela. Muchos se toman mi ausencia personal, y está bien porque sé que no entienden”, escribió.

“La gente se da vuelta a mirarme cuando paso, y escucho como me juzgan en silencio. Sé que no me veo sano, lo sé. Y aunque no siempre lo diga, también quiero volver a verme con vida, con más carne. Es difícil. Pero me aclaro (sic)”, dijo.

Leo Méndez Jr. alzó la voz ante rumores

En este contexto, el joven compartió una fotografía de un examen médico donde acredita que no es portador de VIH, desmintiendo así los rumores sobre su salud. Sin embargo, el influencer también envió un fuerte llamado a romper con prejuicios y discriminación que giran en torno a esta enfermedad.

En su mensaje, el hijo de DJ Méndez expresó: “Vivo en un mundo donde debo estar constantemente dando explicaciones. Me vi en la obligación de exponer mi diagnóstico que jamás quería exponer porque ya es bastante incómodo el hablarlo con mi psicóloga, solo para silenciar los comentarios de “sidoso”. El reflejo de mi cuerpo no es el VIH porque no lo tengo“.

“Y también basta con el ‘ay para qué das explicaciones ya basta’ ustedes no tienen ni idea. No seré una persona famosa, pero ustedes no aclararían ningún día en mis zapatos. Lamentablemente, DEBO y tengo que dar explicaciones porque o si no nunca parará”, puntualizó.

Para culminar su descargo, Leo Méndez Jr. hizo un claro llamado a no caer en la estigmatización que existe sobre esta patología y la asociación con la orientación sexual de los portadores.

“Lamentablemente, esta vez vengo con pruebas para callarlos. NO tengo VIH ni SIDA. Ver el documento en la foto. NO PORQUE SEA GAY TENGO VIH. YA BASTA DE ASOCIAR EL VIH CON LAS PERSONAS GAYS. Gracias”, puntualizó.