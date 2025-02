Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

El periodista Andrés Caniulef confesó en el programa "Hay que decirlo" de Canal 13 que hace ocho años fue diagnosticado con VIH, viviendo actualmente con la condición en grado indetectable tras recibir tratamiento y realizarse exámenes cada seis meses. Reveló que se demoró cinco años en comunicar su diagnóstico a sus padres, quienes se enteraron por casualidad. Caniulef admitió que el miedo lo llevó a no enfrentar el diagnóstico por meses y reflexionó sobre la importancia de no dejar que el temor controle la situación. El periodista compartió su experiencia con el fin de concienciar a los jóvenes sobre la importancia de prestar atención a las señales y no dejar que la vergüenza o el miedo les impidan buscar ayuda.