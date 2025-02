El periodista Sergio Rojas aseguró que se enteró en vivo de que su colega, Andrés Caniulef, vive con VIH.

En el programa donde trabaja como panelista, Caniulef relató que hace ocho años que vive con VIH, sin embargo, en su caso, es indetectable e intransmisible. Además, informó que se ha sometido a tratamientos y se realiza exámenes cada seis meses.

Esto impactó en el mundo de la farándula, pero una de las reacciones que más ruido causó, fue la de su excompañero de reality, Sergio Rojas, quien se fue con todo contra Andrés Caniulef, no por el contagio, sino porque nunca le informó que era portador.

En el programa “Qué te lo digo”, Rojas dijo que “Es de una irresponsabilidad brutal. Antes de haber hecho una declaración como esta, debieses primero haberle contado primero a tu círculo cercano, y no me refiero solo a tus padres. Cuando uno tiene una amistad con una persona, cuando uno se besa, tiene sexo, se acuesta con una persona, debe, por una cosa de lesa humanidad, decirle a esa persona ‘tengo VIH, soy indetectable"”.

“Porque uno no puede, después ocho años, donde ha tenido varias parejas, decir ‘no poh compadre, es que no era necesario que te dijera porque yo no te voy a transmitir’. Déjame a mí esa posibilidad de decidir si quiero correr un riesgo, o si yo en mi mente creo que hay un riesgo”, añadió Sergio Rojas.

También agregó que “Desde el momento en que tú besas a alguien, y Andrés es muy besucón, yo también tengo la posibilidad de no darle un beso a alguien, porque no quiero. Y no estoy diciendo que sea malo, ‘qué terrible el VIH’, que ‘me voy a contagiar porque me miraron’. No”. Aseguró que lo que hizo Andrés, de no informar a él o su círculo cercano, es “pésimo, irresponsable, mezquino y egoísta”.

Sus declaraciones calaron hondo en las redes sociales, donde algunos defendieron la postura de Rojas, ya que se rumorea de que fueron pareja, mientras que otro califican sus actos como de fobia al VIH.

Andrés Caniulef le responde a Sergio Rojas

Pero esto no quedó ahí, ya que Andrés Caniulef respondió a las declaraciones de Sergio Rojas, mediante publicaciones en sus historias de redes sociales y en conversación con el matinal de Canal 13.

“¿Por qué decido contarlo? Este es un diagnóstico muy íntimo y muy privado; nadie está obligado a compartirlo y si yo lo hago es porque quiero ayudar a erradicar el miedo y la vergüenza que muchos pueden sentir al momento de enfrentarse a este diagnóstico. A mí me pasó. El miedo me paralizó y eso pone en riesgo mi salud”, comenzó diciendo en su Instagram.

Luego, añadió que “Es importante saber que nadie se muere por tener VIH, lo que te mata es el miedo, la vergüenza, la desinformación y la mirada crítica y estigmatizadora de los otros. Eso lleva a que algunos busquen el camino de la evasión y hacer como que nunca pasó y hay otros que no encuentran salida y llegan al extremo para escapar o más bien, para dejar de hacerlo”.

“En la práctica, si sospechas de un contagio, debes hacerte el examen. De ser positivo, tu médico tratante será un infectólogo, quien dará inicio a la terapia retroviral, que no es más que una pastilla al día, que al poco tiempo reducirá el virus al mínimo y eso lo hace indetectable y con ello intransmisible, es decir, no hay riesgo de contagio”, indica en la siguiente publicación el periodista.

En conversación con el matinal de Canal 13, Caniulef agregó que lo dicho por Rojas “me parece muy extraño, porque parece que da a entender que nosotros tuvimos una relación”, descartando que hayan sido pareja, como se ha mencionado en varios portales de noticia. Incluso, reconoció que el único beso que se han dado, es el que tuvo lugar en el reality “Palabra de Honor”.

“Me sorprende la reacción que tuvo (…) yo creo que tiene que ver mucho con una sobrerreacción de él, que tiene que ver con el proceso de aprendizaje en el que estamos todos. A lo mejor para él el beso tenía un riesgo, que no lo tiene”, añadió Caniulef.

“Creo que le dolió que no le contara”, dijo el periodista, quien relató que, el hecho de que se le cuestione que no lo contara antes, en específico por Rojas, es un “está cayendo en un profundo sentimiento de egoísmo y de mezquindad”.

También recalcó que Sergio le envió un mensaje donde lo cuestionó por decir que tiene VIH a través de la portada de un diario. Andrés fue enfático en decir que tiene una conversación pendiente con Sergio.