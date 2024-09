La animadora de televisión Julia Vial se sinceró sobre su maternidad y específicamente de su hija Julia, quien fue diagnosticada con síndrome de Down durante el embarazo.

La comunicadora reveló en un adelanto del próximo episodio de “De tú a tú” de Canal 13 que supo de la condición de su hija durante unas vacaciones en Cuba, pero de una forma muy atípica.

“Converso con una mujer y me dice que yo estoy embarazada y que tienen un examen para determinar si vienen con síndrome de Down”, reveló de entrada. “Yo tenía 3 meses, no más, ella me lo dijo a pito de nada y no supe qué contestar”, admitió.

Anteriormente, la periodista, durante sus primeros siete años de matrimonio, tuvo tres embarazos que no llegaron a fin, por lo que optó junto a su esposo por la fecundación asistida.

Por ello, apenas regresó a Chile, se realizó una ecografía, donde el médico le reveló que el bebé tenía trisomía, es decir, tenía tres copias de un cromosoma en lugar de dos.

“El doctor me hace la ecografía, me dice ‘sí, la guagua tiene trisomía. Reza para que sea Down’, y se va”, relató sobre el momento y el poco tacto del profesional.

“Hacía el programa como si nada, y volví a la casa a llorar”

Esto mismo le provocó angustia: “Fue como un balde de agua fría, yo tenía 32 años y nunca nos pusimos en ese escenario. Yo salí de esa consulta llorando, no entendiendo nada, sola, estaba como noqueada, como que me pegaron un combo“, comparó.

Tras la noticia, Julia Vial se hundió en una pena que la llevó a estar tres días llorando, momentos de los que “salía” solo para conducir el matinal de La Red.

“Me levantaba con la cara hecha pebre, iba a la pega, hacía el programa como si nada, y volví a la casa a llorar“, confesó.

Sin embargo, cuando le contó la noticia a su familia, las palabras de su padre la inspiraron: “Me dijeron ‘Ya, ¿y? ¿Cuál es el punto? Lo que importa es que estás embarazada, saquemos la champaña’. Ahí me di cuenta de que estaba puro dando jugo”.

“Desde entonces me puse a pensar, investigar y ver cómo hacer que mi hija fuera lo más feliz posible, lo más independiente posible y la mejor persona posible. Ahí partió otra Julia, otro embarazo, otro proceso”.

La honesta entrevista de Julia Vial

Pero los tormentos volvieron cuando dio una entrevista a la extinta Revista Caras. Aunque la conversación estaba dirigida a la revelación de su embarazo, Julia Vial decidió ocultar el síndrome de Down de su hija.

“Le dije a mi viejo y él me dijo que contara la verdad, que no es por mí, es por otras familias que podrían estar pasando por lo mismo. Y dije ‘Oh, verdad’. Y llamé a la periodista, le dije que botara la entrevista y que le iba a dar una de verdad”, confesó.

Esa decisión la hizo cambiar de perspectiva y tomar la condición como un estandarte por el cual luchar: “Desde esa época muchas veces me llaman y hago acompañamiento a mamás que se enteran en el parto o después, para darles luces de lo que ha sido mi experiencia”.

Sobre la pequeña Julia de 14 años, la animadora confesó: “Es lo máximo, es una guerrera. Es mi orgullo, yo lloro hablando de ella. Si yo pensaba que la vida era una cosa, la Juli me enseñó que la vida no tiene nada que ver con lo que yo pensaba”.

“Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Ha sido un aprendizaje constante, me enseña todos los días, siempre. Quiero que sea una mujer independiente, que pueda vivir sola el día de mañana, que pueda trabajar, andar en micro, no depender de nadie. En eso estoy trabajando hoy”, concluyó la periodista.

El capítulo de “De tú a tú” se emitirá la noche de este viernes en Canal 13.