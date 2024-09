Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El viernes se confirmó el fallecimiento de Chad McQueen, hijo de Steve McQueen, a los 63 años. Chad fue conocido por su papel en "The Karate Kid" en 1984, interpretando a Dutch, amigo de Johnny Lawrence y enemigo de Daniel LaRusso. Su abogado informó que su muerte fue el miércoles sin revelar la causa. Chad siguió una carrera en actuación y automovilismo al igual que su padre. Su familia pidió privacidad tras su partida. Pese a su participación en "Karate Kid", su carrera en pantalla no destacó mucho, optando luego por fundar McQueen Racing. Su hijo Chase es piloto, su hija Madison dirige la empresa y su hijo Steven R. McQueen es conocido por su actuación en "The Vampires Diaries". Chad participó en eventos como las 24 Horas de Le Mans y Daytona, pero sufrió lesiones en accidentes. Su hermana Terry falleció previamente.