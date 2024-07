El exfutbolista chileno, Iván Zamorano, estuvo como invitado en el programa “Sin Editar” de Pamela Díaz, donde recordó los inicios de su relación con su hoy esposa, María Alberó.

Y es que el programa comenzó con bromas, donde Iván señaló que quien le había presentado a su actual pareja había sido el exesposo de Díaz, Manuel Neira, también exfutbolista nacional.

Pamela Díaz desclasifica anécdota de Iván Zamorano y María Alberó

“La que te presentó a María fui yo, yo insistí, porque no te gustaba la María, dilo. ¡Dilo, dilo!“, lo interrumpió Díaz entre risas. “Este otro estaba triste (…) le digo ‘Sabes qué, te voy a presentar a una mina que va a ser una mina bacán pa’ voh’ (sic)”, continuó la chica reality.

“No me dijiste eso, me dijiste ‘Va a ser tu futura esposa’“, reveló Zamorano, luego de haber recordado que quien le había presentado a María había sido “La Fiera”.

Ahí, Pamela prosiguió con su desclasificación: reiteró que a Iván no le llamaba para nada la atención la modelo en un inicio.

De hecho, en tal línea, el exfubolista contó que se refería a Alberó en ese entonces como “la alemanota”. “‘No, no me gusta, es muy grande pa mí. No, no, no me gusta, aparte que no es mi estilo"”, dijo Díaz que le había dicho Zamorano años atrás.

Sin embargo, a pesar de ello (y por coincidencia), Iván se terminó encontrando con María en un ascensor en medio de una junta donde Pamela también estaba presente.

“Le digo ‘¿Tú eres María Alberó?’ me dice ‘Sí’, ‘Que te ves distinta’, le digo. Ahí me enamoré altiro“, aseguró el exfutbolista. “No me pescó ni en bajada (…) se hizo la difícil como dos meses hasta que apareció el látigo de la indiferencia”, agregó Zamorano.

El exfutbolista relató que continuó llamando a Alberó reiteradamente incluso estando él en Europa, hasta que una vez la modelo se molestó con una de sus declaraciones románticas.

De ahí en adelante, no volvieron a hablar hasta que se reencontraron nuevamente en otra ocasión. Desde ahí, no volvieron a separarse, por lo que hoy celebran 20 años juntos, y 19 años de matrimonio, relación de la cual Pamela Díaz fue cupido.