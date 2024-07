El actor Pedro Pascal y el elenco principal de “Los Cuatro Fantásticos” se hizo presente en la tradicional Comic-Con de San Diego 2024 este recién pasado fin de semana.

En el lugar, el intérprete compartió escenario con los demás protagonistas de la nueva película de Marvel Studios: Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach.

De hecho, fue junto a Kirby, quien personificará a Sue Storm (la “Mujer Invisible”) que Pascal concedió una entrevista a Entertainment Tonight, donde aprovechó de lanzarle una broma a la reportera.

“Estoy casado”, le dijo Pedro a la comunicadora del medio mencionado, quien con rostro serio lo miró de vuelta y le dijo “¿¡Qué!?”.

Ahí, Vanessa interrumpió para aclarar la situación: “En una forma ficticia de cómic”, dijo, desatando risas de su colega.

En el resto de la entrevista compartida por ET en sus redes sociales, puede notarse la evidente complicidad entre Pascal y Kirby; Reed Richards y Sue Storm, respectivamente, quienes son pareja en la saga. Las “vibras románticas” de la pareja parecieran, incluso, superar la ficción.

La nueva entrega de “Los Cuatro Fantásticos“, “The Fantastic Four: First Steps“, será dirigida por Matt Shakman, el mismo realizador que estuvo detrás de la producción y dirección de “WandaVision” y episodios de series como “The Great”, “It’s Always Sunny in Philadelphia”, “Fargo” y “Game of Thrones”.

El filme, que marcará el debut del actor nacional en el Universo Cinematográfico de Marvel, ya tiene fecha de estreno anunciada: el próximo 25 de julio de 2025.

I'm not sure that I'm sold on Vanessa Kirby and Pedro Pascal as Reed Richards and Sue Storm specifically, yet. But I AM sold on them as a married couple #FantasticFour pic.twitter.com/HfBsEKsRqF

— ElTigre – Jedi Temple Guard (@eltigre13131) July 29, 2024