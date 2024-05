Tras ser víctima de una encerrona en San Miguel, Naya Fácil hizo uso de sus redes sociales para exponer la situación. Aquello le valió críticas de parte de Roberto Cox, quien cuestionó el hecho de que la influencer compartiera registros de lo sucedido en Instagram.

“Es su forma de pedir ayuda, pero llama mucho la atención. Me sorprende esa necesidad constante de estar exponiendo. Entiendo que es la pega de ella, pero me sorprende que sea una situación tan límite”, opinó Cox en el matinal de CHV, según recoge Página 7.

La creadora de contenido no se quedó callada al conocer los comentarios del periodista, por lo que le respondió también vía redes: “Jamás quiero que me juzguen el por qué yo subo a las redes sociales, ustedes no sabían el contexto”, argumentó.

Roberto Cox responde a Naya Fácil con ironía

“Para mí, y como se difunden tan rápido las noticias, en vez de andarle avisando uno por uno, uno sube una historia en el momento y se difundió todo (…), más allá de que hoy día una persona me criticó en el matinal, que lo vea de manera casi como morbo el que uno suba este tipo de cosas, él debería saber el contexto de por qué yo lo subí“, continuó Nayadeth.

“Es fuerte igual que digan ‘ay, cómo se le ocurre grabar antes de llamar a Carabineros’, yo ya había llamado, tenía que avisar de alguna manera a la gente cercana a uno”, añadió la joven.

Naya agregó que esperaba que Cox pudiera reconocer su error y pedir disculpas, y aprovechó de catalogarlo como clasista.

“Eres un clasista, pero los otros que viven para lo alto que han sufrido situación similar a lo que me pasó anoche y se grabaron no los cuestionaste, pero claro como soy Naya Fácil no puedo hacerlo, pero los otros que se han grabado no los criticas, o eres clasista o eres machista, ¿cuál termino te queda mejor?“, escribió la joven en sus redes.

Posterior a tales comentarios, el rostro de CHV le respondió indirectamente y con ironía a la influencer en su perfil de Instagram.

En concreto, Roberto comentó en una de sus propias publicaciones: “Gracias Facilines por hacer este sueño realidad. Superamos las 100 mil reproducciones con el video. ¡Seguimos creciendo!”.

Nuevamente, Nayadeth no se quedó callada y le respondió al comunicador: “Muchos estudios y títulos universitarios, pero este tipo no tiene empatía, con esa respuesta ya me dejó clarísimo la clase de persona que es, era solo pedir disculpas y reconocer o tener empatía por alguien que fue vulnerada, prefiere criticar a la víctima y no al victimario, saquen sus conclusiones“.

La ironía de Cox le valió más de mil respuestas en su cuenta, donde recibió, en su gran mayoría, insultos y críticas. Sin embargo, también hubo usuarios que apoyaron al periodista.