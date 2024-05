Carolina Molina publicó un preocupante video en sus redes sociales, en el cual denunció que por meses ha sido “perseguida por un psicópata”. El sujeto habría efectuado un ataque en contra de la cantante el pasado fin de semana.

En su video, quien es conocida como ‘La Rancherita’ aseguró que el caso lo ha expuesto ante Fiscalía, pero, de acuerdo a su relato, no ha obtenido respuestas.

“Estoy muy asustada y temo con mi vida (…) Yo sé quién es la persona que me está atacando, que me persigue para hacerme daño, porque no es la primera vez que lo hace. Yo lo he visto”, indicó.

De acuerdo a lo expuesto por Página 7, el último incidente fue en Mall Plaza Norte, donde el sujeto atacó el auto particular de la artista.

“Hoy recibí la noticia mi abogado, que la fiscalía notificó que el centro comercial dijo que no había registros del día en que mi auto fue atacado”, sostuvo entre lágrimas.

“Y eso mentira, es totalmente falso, porque yo vi que había cámaras. No sé por qué están encubriendo a este delincuente. Es un psicópata”, añadió.

Video de Carolina Molina

Sobre el final, Carolina Molina hizo un llamado a entidades en busca de protección, dejando en claro que podría ser víctima de algo mayor.

“Ya no sé qué hacer. Necesito que me ayude una entidad mucho más grande, más importante, que proteja a la mujer, porque no es un asunto de farándula. ¿Qué están esperando que pase? ¿Que este gallo me mate?”, expresó.

“Siento una impotencia y una rabia terrible, porque yo sé que es él. Tengo miedo de que esta persona, un día, me provoque un daño mayor”, concluyó.