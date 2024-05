Este miércoles se llevó a cabo un nuevo cara a cara en el reality Ganar o Servir, en donde los participantes se dijeron sus ‘verdades’. Justo ahí, Mariela Sotomayor volvió a mostrar su descontento con Camila Recabarren, a quien nominó entre duros epítetos.

Fue así como la periodista, una vez más, sacó en cara varias situaciones a la exMiss Chile, quien simplemente atinó a reír.

“Eres una persona maquiavélica, dañina, tóxica, mala persona, haces de manzana podrida en el lugar”, indicó en la instancia.

“Creo que eres sínica, solapada y además ordinaria. Por esa razón te nomino. Me gustaría decirte que, si sigues sembrando las carencias que estás sembrando, hasta ahora, vas a seguir cosechando lo que has cosechado, hasta ahora, nada”, añadió.

Mariela Sotomayor contra Camila Recabarren

Por su lado Recabarren se retiró del lugar sin efectuar una respuesta.

Tras eso, Sergio Lagos le preguntó por su opinión sobre los dichos de Sotomayor. No obstante, la modelo lanzó una frase simple.

“Viniendo de ella, no me va ni me viene”, respondió.

Hay que señalar que ambas han evidenciado su mala relación desde el inicio del reality de Canal 13.