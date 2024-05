El actor Francisco "Pancho" Melo estuvo en Radio Futuro, donde se le consultó sobre la posibilidad de animar el Festival de Viña del Mar. Aunque su nombre sonaba como opción junto a Rafael Araneda y Luis Jara, Melo expresó que le parece algo lejano y que no ha tenido conversaciones al respecto, a pesar de considerarlo un desafío interesante (el que no descartó).

Francisco “Pancho” Melo estuvo como invitado en la Radio Futuro, donde Andrea Moletto y Álvaro Paci le consultaron sobre la posibilidad de ser el animador de la próxima edición del Festival de Viña del Mar.

Paci le preguntó directamente al actor si se veía animando Viña, pues su nombre resonaba como opción junto al de Rafael Araneda y Luis Jara.

“Si me preguntas hoy día, me parece muy lejano“, contestó primeramente el intérprete. “Cuando empezó a aparecer este rumor, que es gracioso y tiene directa relación con que yo, claro, formo parte del equipo del área dramática de Mega”, continuó.

Pancho Melo por la posibilidad de animar Viña

“Entonces, evidentemente, Mega gana el Festival, o gana la concesión del Festival y bueno, empiezan a aparecer los nombres que pueden ser afines, pero yo no he tenido ninguna conversación“, aclaró Pancho.

Sin embargo, Melo no terminó ahí. “Ahora, ¿me parece un desafío como decir ‘puede ser’? Sí. Nunca me desperté en la mañana pensando ‘¿y si algún día animara el Festival de Viña?’ No, no me ha pasado en la vida”, confesó.

A ello, el intérprete agregó que “Si sale, no digo que no, como no digo que sí aún. Me parece muy raro, me parece extraño”, agregó Francisco entre risas.

Cabe recordar que este martes, Antonio Vodanovic fue también consultado sobre la posibilidad de animar la edición 2025 del Festival de Viña, alternativa que descartó de plano: “Yo hace mucho tiempo me despedí del Festival de la canción de Viña del Mar”, manifestó.