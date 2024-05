Durante la jornada de este martes, Antonio Vodanovic fue consultado en vivo en CHV sobre la posibilidad de animar la edición 2025 del Festival de Viña del Mar, alternativa que descartó de plano.

Fue en medio de un despacho de “Contigo en la mañana” desde el estudio de “Got Talent” que Julio César Rodríguez puso entre la espada y la pared al animador, preguntándole directamente sobre el tema: “¿Antonio animaría el Festival con Karen Doggenweiler?”.

Todos los presentes, tanto el jurado del programa de talentos como su conductor (Julián Elfenbein), el público y Monserrat Álvarez desde el estudio instaron a Antonio a decir que sí, cosa que no ocurrió.

Antonio Vodanovic descartó posibilidad de animar Viña

“Yo creo que sería una gran carta y él se niega, dice que ‘ya no estoy para eso’, y lo haría increíble“, intervino Diana Bolocco. Sin embargo, Vodanovic expresó entre risas “No, no, no. Yo no he visto nunca más promoción buscando un animador para el Festival de la canción de Viña”.

“No”, dijo nuevamente el animador. “Estamos trabajando acá (en ‘Got Talent‘), con mucho entusiasmo”, agregó.

La respuesta del rostro televisivo no dejó conformes a los espectadores, por lo que éstos insistieron, a lo que Antonio reiteró su posición.

“A ver, le voy a decir a la Monse que está en el estudio, a Roberto que está en el estudio y a ti, Julián, que estás con nosotros. A ti, Julio, que estás acá. Yo hace mucho tiempo me despedí del Festival de la canción de Viña del Mar“, manifestó.

“Chupete Suazo se despidió 20 veces y sigue jugando en San Luis de Quillota, haciendo goles todos los fines de semana”, le respondió Julio César en tono de broma. Monserrat desde “Contigo en la mañana” se unió a tal insistencia.

“¿Cuántas veces Coco Legrand se despidió del escenario de Viña y volvió? Yo creo que podría ser un muy bonito momento para la larga historia del Festival de Viña del Mar que Antonio Vodanovic estuviera en ese escenario, y no es porque esté frente a nosotros, pero creo que sería genial”, dijo la periodista.

Finalmente, el tema no siguió, pues Álvarez continuó con el matinal y el despacho se dio por finalizado con aquella respuesta del presentador televisivo