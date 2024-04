El último tiempo, diversos rumores apuntaban a que la presentadora de televisión, Millaray Viera, había comenzado una relación amorosa con el empresario chileno, Jorge Matte Capdevila.

Esta semana, el rostro de TV estuvo como invitada al programa de Lorena Capetillo y Arantxa Bodenhofer, Fanáticas el podcast, donde reveló estar soltera desde hace bastante tiempo.

Fue Bodenhofer quien lanzó la pregunta del millón: “¿Milla, estás soltera?”, a lo que la expareja de Álvaro López respondió de inmediato “Sí, hace más de un año y medio”. “Ya pero igual, ¿hay algún pajarito en la copa del árbol?”, le consultó a continuación Arantxa, a lo que Viera respondió “Fíjate que no”, agregando que ha estado contenta con su tiempo de soltería.

Millaray Viera por su situación sentimental

“Ha sido un periodo bonito igual, siento que me hacía falta este rato de realmente estar soltera. Quizás uno no lo hace consciente, pero quizás para atrás, en el fondo no sabía tanto estar sola“, confesó.

“Hay gente que me lo decía, y yo ‘no, yo puedo estar sola perfectamente’, y porque de verdad conscientemente pensaba eso, pero igual, sin pensarlo, terminaba emparejándome rápidamente“, manifestó Millaray.

A ello, Viera agregó que solía tener relaciones muy largas: “8 años con uno, 6 años con otro y entremedio no tanto tiempo como para sanar; para el autoconocimiento, y este año y medio ha sido un lindo proceso, espero que siga así”.

“Lo he pasado chancho, además, y lo he pasado chancho con mis niñas, que genuinamente no hay nada como esa paz que uno logra en su casa después de harto andar… Yo no cambio eso por nada (…), tendría que ser algo muy pero requetecontra bueno como para lanzarme a la piscina”, finalizó la conductora.