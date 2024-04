Podría decirse que Adam Levine es una de las figuras públicas que más ha despertado la “mala onda” dentro de la población chilena, esto luego de su polémico paso por el Festival de Viña en el año 2020.

Hay que recordar que en dicha ocasión, el vocalista de Maroon 5 abandonó enojado la Quinta Vergara tras brindar un errático show donde se le notó con creces su desgano e indiferencia.

“Ciudad de mierda… Imbéciles”, lanzó el músico una vez tras bambalinas posterior al concierto; comentario que fue difundido gracias a un video que registró el momento exacto.

Restringen comentarios en video de Adam Levine en The Tonight Show

Los chilenos, en aquel entonces, se volcaron en las redes sociales de Levine a dejarle recetas de cocina en masa; táctica ya común hoy en día entre los cibernautas cuando un famoso comete un acto que no cae bien.

Hoy, a 4 años de la polémica, Chile aún no perdona ni olvida, y al parecer la persona o equipo que gestiona la cuenta oficial de Instagram de The Tonight Show, programa de conversación de Jimmy Fallon, lo tiene muy presente.

Y es que el artista fue invitado al famoso estelar norteamericano, y las redes sociales del mismo compartieron dos pequeños extractos de su participación e interacción con Jimmy. La sorpresa: dichos registros son los únicos que tienen los comentarios restringidos en el perfil.

¿Coincidencia? No lo creemos, pues es sabido que el público chileno no demora en actuar cuando algún personaje popular ofende al país y/o su población. Quizás esta nota y su titular serían otros si los comentarios en la publicación de Levine junto a Fallon estuvieran habilitados.

A pesar de ello, los compatriotas se las arreglaron para de igual manera demostrar su descontento -y burla- con el artista, pues en algunos videos aledaños a los del vocalista de Maroon 5 puede leerse a más de algún coterráneo refiriéndose a la estrategia utilizada.

“Amo que el post de Adam no tiene comentarios”, “Ya saben lo que pasa, mañosín no hay perdón, ni olvido”, “Are comments on Maña’s post turned off? (¿Están los comentarios restringidos en el post del “Maña”?), “Chile the best country of Chile (Chile el mejor país de Chile)”, son tan sólo algunos de ellos.