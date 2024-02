Camila Vallejo, Vocera de gobierno, y Abel Zicavo, músico nacional, celebraron este miércoles un año de matrimonio, precisamente en el Día de Valentín.

Es por ello que ambos se dedicaron varios mensajes en redes sociales, teniendo en cuenta, además, que su relación comenzó hace ya ocho años.

Fue así como el exintegrante de La Moral Distraída escribió: “1 año casados. 8 años juntos. Me sigue pareciendo que fue ayer. Feliz aniversario mi wachona. Te amo, te amo, te amo”.

Tras eso, la integrante del gabinete de Gabriel Boric indicó: “Feliz aniversario amor, te amo”.

Abel Zicavo y Camila Vallejo

Fue en 2022, en entrevista con revista Sábado, que Abel Zicavo habló por primera vez respecto a su relación con la exdiputada.

“Para mí ella se convirtió en una figura importante y admirada antes de conocerla, como para todos”, indicó.

“Me impactaba su trabajo, lo elocuente que era siendo tan chica, o sea yo la miraba y decía: ‘¡Qué mujer!’”, agregó el actual vocalista de la banda Plumas.

Zicavo explicó que fue a mediados de 2016 cuando se conocieron personalmente, luego que los presentara la hermana mayor de la militante del Partido Comunista, Javiera, a quien el artista conocía desde hace varios años.

“Cuando empezamos a tener onda, la Cami me dijo: ‘Oye, tengo que ser súper honesta, me dijeron que tú eres cantante de una banda, pero no tengo idea de tu banda’”, sostuvo.