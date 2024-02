Esta tarde, durante la transmisión de Contigo en Directo, una vecina de la población El Olivar de Viña del Mar (sector que quedó destruido por los incendios), se acercó a la periodista en terreno para exponer una insólita situación.

Claudia Gómez, como se identificó la mujer, relató a la reportera y a las cámaras de CHV que su padre había fallecido en la emergencia, y que su historia e imagen se estaba usando en redes sociales para estafar.

“Mi padre falleció acá en el incendio. Él por redes sociales se volvió tendencia, donde decían ‘Don Carlos y su perro Max’. El tema es que a nosotros nos afectó ver en comentarios a gente que decía ‘era mi abuelo’, ‘era mi papá’, y empezó a lucrar con eso; a mandar cuentas para que les depositaran dinero“, explicó la viñamarina.

Usaron la historia de su padre fallecido en incendios de Viña para estafar

“Nuestro dolor en estos momentos es inmenso, perdimos a nuestro papá. Yo lo único que agradezco es no haber tenido nada pendiente con él porque día a día le decía cuánto lo amaba. Pero, me afecta que gente inescrupulosa pueda lucrar o hacer dinero cuando no les corresponde nada“, continuó la mujer.

“Nosotros tampoco hemos subido ‘necesitamos ayuda, nuestro papá murió’, no. Pero, tampoco queremos que otra gente se llene los bolsillos y lo haga. Nosotros somos Katherine Iturrieta, Carlos Javier Iturrieta, Claudia Gómez, somos sus únicos hijos, y nosotros no hemos pedido nada“, especificó la vecina del sector.

“Él se llamaba Carlos Edmundo Iturrieta Muñoz. Sale en una foto con su perrito pastor alemán abrazado, haciéndole cariño. Esa es la foto que se viralizó por una historia que dijeron que él había muerto abrazado con su perro, entonces, ahí la gente empezó a decir ‘Yo ofrezco esto’, y saltó la gente que empezó ‘él es mi papá’, ‘él es mi abuelo’, y se aprovechó del tema”, concluyó Claudia.

La viñamarina fue enfática al mencionar que ni ella ni sus hermanos habían solicitado ningún tipo de ayuda vía redes sociales, por lo que hizo un llamado a no depositar dinero a personas con otros nombres y/o datos en Internet.