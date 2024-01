El humorista nacional Juan Carlos Meléndez, conocido como ‘Palta’ Meléndez se radicó en España junto a su esposa hace algunos años. El artista volvió temporalmente a Chile a fines de 2023, pero su análisis no es del todo positivo.

Fue en una entrevista con el programa Si Dios no late donde analizó la situación actual del país, centrándose en el tema de seguridad ciudadana.

“Yo estoy en modo turista todavía, Chile me encanta, todo muy tranquilo, pero hace tres días se me quitó el modo turista y estoy deprimido”, indicó.

“He encontrado un país que ha involucionado, mucha delincuencia e inseguridad, y además donde voy me recomiendan ‘Palta, cuidado con la mochila, no saquí el celular"”, agregó.

Sin ir más lejos, el comediante comparó la situación que ha vivido en Chile con lo que pasa en España.

“Donde yo estoy viviendo (España) no ocurre, puedo dejar el auto estacionado afuera, sin seguro, y nadie te roba. Bueno, otra realidad”, enfatizó.

Hay que señalar que, en diciembre pasado, Palta Meléndez había señalado que aprovecharía de realizar algunos shows en suelo nacional.

“Allá en España soy NN y ya en el aeropuerto ahora me tomé fotos con una buena cantidad de chilenos que habían. Hace tiempo no me pasaba eso y me gustó mucho”, confesó en ese entonces.