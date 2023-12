Esta mañana, el senador UDI Javier Macaya y José Antonio Neme protagonizaron un tenso momento durante Mucho Gusto; esto en el marco de un debate por los dichos de la Ministra Camila Vallejo sobre la actual crisis de seguridad del país.

En medio de tal conversación, donde los panelistas abordaron el comentario “Estamos en una crisis de seguridad, yo no sé cuál es el límite” de la ministra vocera de Gobierno, Neme encaró al senador Macaya.

“Respecto a los límites, yo voy a ir a un tema que le toca a usted personalmente. Siempre es difícil hacer esta pregunta porque las responsabilidades penales son personales, pero respecto a los límites, hay mucha gente que cree que en el caso de su padre (Eduardo Macaya), que está siendo investigado por abuso de menores, se han corrido los límites“, le planteó el periodista al político.

Neme encara a Javier Macaya por situación judicial de su padre

“Cuando se paga 130 millones de pesos para esquivar la cárcel o que ahora se recurre al Tribunal Constitucional… Yo no soy abogado, no defiendo a nadie, no me interesa, pero sí interpreto a la ciudadanía. Parte de la ciudadanía siente y percibe, con mayor o menor información, de que ahí también se ha transgredido un límite“, continuó José Antonio Neme.

“Una persona que está siendo investigada por abuso de menores, que debe ser uno de los delitos más gravosos que está en el código penal, recurra al Tribunal Constitucional para saltarse la cárcel puede ser legal; yo lo considero inmoral“, lanzó el comunicador.

El presidente de la UDI respondió a los dichos del periodista de inmediato.

“Probablemente te falta información. Yo soy una persona distinta a mi padre, no tengo una responsabilidad… Yo quiero mucho a mi familia (…), quiero mucho a mi sobrina, tengo la mayor cercanía, además, con lo que han vivido y he tratado de tener un respetuoso silencio básicamente por respeto a la integridad de los niños“, partió señalando Javier Macaya.

“Siendo yo una persona distinta a mi padre, yo quiero decirte que uno busca la igualdad ante la ley en todo sentido, ni privilegios ni prejuicios (…), la estrategia judicial de mi padre la tendrá que ver él, él tendrá que tomar las decisiones que tenga que tomar”, destacó el senador.

“Yo Jose, con respeto y cariño, te digo que cuando a tu padre, que era concejal de mi partido, le tocaron situaciones judiciales complejas, yo me imagino que tú separabas aguas y es parte de lo que corresponde en el respeto que tiene una persona, y con tu diferencia, no tienes por qué responder por las situaciones de tu padre; en mi caso particular pasa exactamente lo mismo“, enfatizó la autoridad.

“Me parece que hay una diferencia entre robar plata y abusar de menores… Me parece una pequeña diferencia pero bueno, en fin, da lo mismo”, le respondió Neme.