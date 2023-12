"Te juro que me van a dar ganas de llorar", dijo el cantante cuando recordó el episodio en medio de una entrevista.

Miguel Ángel D’Annibale, el vocalista de la afamada banda de cumbia argentina, Amar Azul, contó una particular anécdota que vivió en Chile una vez que se encontraba en el país con la agrupación musical años atrás.

Fue en el programa Un Poco de Ruido, que se transmite todos los miércoles por Twitch, en el que Miguel compartió la historia que, hasta el día de hoy, lo emociona, y que al parecer sucedió tiempo atrás.

Si bien la entrevista completa a Amar Azul no ha sido publicada aún, el relato fue compartido como adelanto de lo que será la conversación entre el programa digital y la banda trasandina tan querida en Chile.

Amar Azul y su anécdota en Chile

“Lo que pasé no lo vas a poder creer. Nos llevó un grupo de pibes así como ustedes, eran unos vaguitos ahí de Chile, que apostaron por Amar Azul. No tenían un mango (plata) los pibes. ‘¡Vamos a hacer radio, Miguel!‘ así, con esa fuerza. Y bueno, íbamos a hacer radio, y me presté a todo lo que hacían ellos”, comenzó relatando el líder del grupo.

“Me dicen ‘oye, Miguel, ¿tienes hambre?’, ‘sí’, le digo; teníamos hambre, la verdad que sí. Y bueno, fuimos. La Quinta Vergara, en la esquina. Y dicen, ‘¿qué quieren comer?’, y digo ‘vamos a pedir unos tallarines’. Pedimos los tallarines, y los pibes se van. Empezamos a comer y no teníamos plata nosotros, te juro ante Dios“, continuó Miguel.

“Se me da por mirar para abajo y digo ‘dónde fueron estos, me dejaron pagando acá‘. De última, le digo la verdad al tipo y le lavamos un par de platitos y nos vamos. Y miro para abajo y los pibes sabes lo que estaban haciendo, que te juro que me agarran ganas de llorar, estaban abriendo las puertas de los taxis (como porteros) para agarrar un manguito (plata) para pagarnos la comida a nosotros“, explicó el vocalista de Amar Azul.

