La gira “Celebration”, de Madonna, sigue dejando postales en su paso por Estados Unidos.

La última tuvo lugar en Nueva York, donde la “Reina del Pop” emplazó y lanzó líquido (aparentemente cerveza) a Andy Cohen, un conductor de la TV estadounidense que había criticado su aspecto físico en pantalla.

El fin de semana pasado, en el Barclays Center y ante más de 15 mil personas, la cantante emplazó al animador de “Watch wath happens live with Andy Cohen” que estaba en las primeras filas.

“¿Qué suerte tengo, Andy?… Si dices una cosa mala más sobre mí en tu programa, te voy a…, o te meterás en muchos problemas ¡pequeña reina alborotadora!”, dijo, ante de lanzarle un poco de líquido desde una botella.

La secuencia generó revuelo, pero no incomodó a Cohen, quien siguió en el show y luego dedicó un post en Instagram a Madonna.

“Soy fan de Madonna desde siempre, por lo que es una emoción y un honor que la Reina Alborotadora a ver el nuevo recorrido. ¡Me dejó alucinado! Qué noche tan buena. No puedo esperar para regresar”, escribió.

La gira “Celebration”, que aún no anuncia fechas en Sudamérica, repasa cuatro décadas de trayectoria de Madonna. Tras su debut a mediados de octubre en el O2 Arena de Londres (cuatro fechas), se ha convertido en uno de los espectáculos más cotizados del año.

“If you say one more bad thing about me on your show, you’re gonna be in so much trouble. You little trouble making queen.”

— Madonna to Andy Cohen at her concert pic.twitter.com/ZFWd2KMHyd

— Pop Crave (@PopCrave) December 18, 2023