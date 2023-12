Todo indica que Carolina Arohaín (Pampita) y Benjamín Vicuña dejaron sus diferencias atrás, luego de su bullada separación, y ahora llevan una relación muy cordial.

Esto debido a que, en Argentina, dieron a conocer una noticia bastante positiva respecto a las dos figuras televisivas: pasarán juntos la Navidad, con sus respectivas familias.

Esto lo reveló el propio esposo de la modelo, Roberto García Moritán, durante una entrevista con el programa llamado Mañanísima.

“La mesa va a estar repleta de amigos y familia. Caro es muy amiguera”, indicó el empresario y político.

“Va a ser en forma de cadena porque mi ex se volvió a casar, lo mismo del lado de su ex. Así que va a ser la familia de Caro, la familia de la familia de Caro. Son momentos muy lindos, me encanta”, agregó.

Pampita y Benjamín Vicuña en Navidad

Asimismo, García Moritán confesó que su esposa ha logrado un buen entendimiento con Vicuña en el último tiempo.

“Nos divertimos mucho, es algo que hemos logrado, y me parece que ese es el sentido. Tiene que valer la pena”, sentenció.

Hay que señalar que el hombre asumió, hace algunos días, como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.