Trinidad Cerda, exintegrante del ya terminado Gran Hermano, estuvo como invitada este miércoles 13 al react de Claudio Michaux. En la instancia, Trini reveló que muchas personas se le han acercado a través de redes sociales. Una de ellas fue el tiktoker con quien vivió un incómodo episodio en el aeropuerto.

“Los últimos días, hasta ayer u hoy, me han llegado muchos mensajes pidiéndome disculpas. ‘Trini, te pido disculpas por lo que te escribí arriba (en el chat). No lo hice con mala intención, pero estaba viendo el reality…’, veo el mensaje de arriba y no te lo voy a decir, pero respondo ‘está todo bien, mi amor, dejemos eso atrás’“, señaló la exchica reality.

Claudio recordó que aquel momento en que Trini salió del programa de telerrealidad fue “uno de los momentos donde el público estaba muy hater, estaban demasiado intensos; ya sobrepasaba el fanatismo por el reality mismo, como que había un odio generalizado”.

Trinidad Cerda por encuentro con joven tiktoker en aeropuerto

En aquel contexto fue que la asistente de vuelo le contó que alguien particular la había contactado. “Una de las personas que me escribió, y no sé si está viendo esto en vivo, fue el chiquillo que me recibió en el aeropuerto. Me escribió ayer“, contó Cerda.

Trinidad Cerda se refería al joven quien, meses atrás, la estaba esperando en el aeropuerto tras haber sido eliminada de Gran Hermano. El chico, en aquel momento, le informó a la exchica reality que se había ido del reality con el 94% de las votaciones.

“¿La persona que te recibió dijo una pesadez?”, le consultó Michaux. “No dijo una pesadez pero me dijo el porcentaje y fue un poco invasivo (…). Él me pide disculpas y hace un acto tan lindo y genuino de decir ‘Trini, tenías razón, me equivoqué. No debí haber ido al aeropuerto a decirte el porcentaje de esa manera, haber sido tan invasivo’, y qué lindo lo que hizo porque cierra para él también un ciclo y decir ‘no era lo que había que hacer’“.