Este jueves el reality de Canal 13, Tierra Brava, mostró finalmente el ingreso de Dani Aránguiz al programa, la que, según presagiaba el adelanto, estaría marcada por los conflictos con ‘Chama’.

Y tal como se vio tentó en las imágenes, así lo fue. A solo minutos de entrar a la hacienda, la panelista de Zona de Estrellas le pidió a la “Chama” conversar sobre su relación con Luis Mateucci, su ex pareja.

Pero, pese a que la conversación inició en buenos términos, concluyó estrepitosamente marcada por el enojo de Aránguiz. “Yo no vengo a tener enemigas y a ti no te va a gustar ser mi enemiga, a mí tampoco”, le dijo, lo que secundó la venezolana.

“Lo que estás haciendo es de una persona madura y es lo coherente, porque yo no tengo nada contra ti. Yo prefiero conocer a las personas por experiencia”, le respondió Chama.

Tras ello, Dani Aránguiz le detalló a la concursante que Mateucci le había hecho una serie de promesas antes de ingresar al encierro, entre ellas que no tendría relaciones sexuales con las personas que se relacionara en el encierro y que además le habría dado un anillo de compromiso antes de terminar la relación.

La noticia sorprendió a Chama, pero la figura televisiva le aseguró que su objetivo no era pelear por un hombre: “No vengo a pelear por un hombre, yo estuve casada por 20 años y me gorriaron(sic), pero… tengo así unos cachos, te digo. Y yo peleé mucho con muchas mujeres por esa relación y sufrí muchísimo”.

“Era mi marido, tengo hijos con él y yo me juré a mí misma que nunca más voy a pelear por un hombre”, dijo Aránguiz. Sin embargo, más tarde, la misma mención de sus hijos en la conversación le terminó por jugar una mala pasada.

El giro drástico de la conversación se dio luego de que la panelista de Zona de Estrellas le mencionara a Alexandra que estaba en conocimiento, gracias a su trabajo, de que había sido la amante de un animador famoso de Perú, lo que la mujer negó.

“Chama, no era ese el foco, mi foco era venir a hacer una tregua contigo. Tienes que tener cuidado con que no jueguen contigo”, le dijo Aránguiz. “Tú también”, le aseguró la venezolana.

“Yo sé dónde estoy pisando, mi amor. No piso sobre huevos”, contrarrestó la chilena. “Te felicito, porque ya estás grande y tienes hijos y una familia que cuidar”, le espetó Méndez, lo que hizo estallar a la ex del Mago Valdivia.

“No me hables nunca más de mis hijos, calladita, si tú no me quieres buscar… hay códigos que no aguanto”, cerró la panelista de televisión.