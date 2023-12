Fue en agosto pasado cuando Álvaro Salas confirmó que, junto a su exesposa, habían tomado la decisión de separarse y terminar con su matrimonio.

El humorista estuvo invitado al programa Podemos Hablar, donde reveló algunos detalles de lo que fue aquel proceso, el cual llevaría de buena manera.

“A mí me ha servido mucho mi forma de ser, el humor; no es un tema que me guste mucho abordarlo públicamente, pero estoy muy bien y estamos muy bien con mi familia”, indicó, según un adelanto al que tuvo acceso BioBioChile.

“Estoy muy bien solo, con mi hija tengo muy buena relación con la Mary. Estoy con harto trabajo. En este minuto de verdad, cuesta creerlo, pero estoy muy bien”, agregó.

Separación de Álvaro Salas

En este sentido, Álvaro Salas aseguró que se ha sentido de buena forma a sus 71 años, añadiendo que tiene varios eventos.

“Yo no siento la edad que tengo, en diciembre cumplo 71 y a los 71 se tienta uno. Yo nunca he sentido mi edad…yo lo único que noto es que la gente antes se despedía de uno y decía “suerte, Alvarito, que te siga yendo bien, éxito”, y ahora todos te dicen “cuídese”, concluyó.

Hay que señalar que el distanciamiento entre ambos se produjo durante la pandemia del COVID-19.

Luego de dejar la convivencia, Salas se fue a vivir con una de sus hijas, en la comuna de Santiago Centro.