María Becerra es la protagonista del nuevo número de la edición española de la revista Cosmopolitan, que este mes dedicó un especial al “poder latino”.

En el diálogo, la trasandina que en febrero debutará en el Festival de Viña del Mar abordó diversos aspectos de su carrera y vida personal, incluida su experiencia con el bullying y las críticas que recibió tras hacer pública su bisexualidad.

“Antes era una persona tímida, hermética, muy metida dentro del caparazón. Enseguida me convencían de lo contrario a lo que yo creía. Y a base de sufrir las consecuencias, vi que tenía que hacerme respetar”, reconoció la argentina, quien ayer fue una de las invitadas del Latin Grammy.

En la misma línea, recordó una dura pelea con un productor argentino de TV: “La cuestión es que yo pedí ver la grabación después de actuar porque era una de mis primeras apariciones y estaba muy nerviosa. Y el tipo empezó a decirme: ‘¿Quién te pensás que sos?’. Arrancamos a gritos en el estudio y casi le pegué una cachetada”.

Sobre su salud mental, aseguró haber sufrido depresión en los inicios de su carrera: “Cuando empecé yo era muy chiquita y tenía depresión, me sumergí de cabeza en ese mundo oscuro y me di cuenta de que no lo quería”.

“Yo tengo tendencia a ser depresiva, por eso siempre he tenido que trabajar mucho para no caer en eso y hoy en día estoy brillando, estoy perfectamente bien, pero porque lo he cuidado mucho”, agregó “La Nena de Argentina”, quien además confesó haber sufrido hostigamiento en el colegio.

“(Los problemas) los tapaba con cosas como el alcohol y la fiesta”, dijo. “Me criticaban por mi peso y por mi forma de vestir… También se metían conmigo porque no me depilaba. También sufrí un abuso por parte de una sola persona. Yo iba a una escuela para aprender carpintería y electricidad. A mí me gustaba eso, el fútbol, tener pelos en las axilas… Siempre fui diferente y mis gustos no eran los ‘esperados’. Fue ahí donde sucedió”, dijo.

María Becerra: “En el colegio lo pasé extremadamente mal”

“Lo pasé extremadamente mal. Había 200 y pico hombres y éramos sólo dos mujeres. Entonces, imagínate los pendejos de mierda mirando porno en el aula, acosándote por doquier, escribiendo cosas horribles en el baño”, recordó.

“Era un contexto cruel, horrible, y las propias maestras eran iguales. Si yo les decía que me acosaban y que me intentaban meter la regla dentro del pantalón o me tocaban el culo, me contestaban: Bueno, quizás te tendrías que vestir de otra forma, tal vez el jean no debería ser apretado”.

En ese contexto, habló de cómo comenzó a reconocer su bisexualidad. “De repente te tratan de un montón de cosas: de degenerada, de que querés las dos cosas (…). Yo tenía mis miedos, cuando era chica me daba cuenta de que entre la gente mayor que tenía a mi alrededor no estaba bien visto y lo ocultaba”.

“Hasta que llegó un punto en que era bastante evidente por cómo me comportaba y mi mamá me hizo la pregunta y yo le dije que sí… Mi papá nunca me dijo nada, él siempre me ha dejado ser como yo quiera”, rememoró Becerra, quien se presentará el viernes 1 de marzo en la última jornada de Viña 2024.