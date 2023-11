Durante este miércoles se dio a conocer una situación que afectó a Checho Hirane, quien fuera agredido con insultos por parte del grupo denominado ‘Team Patriota’.

De acuerdo a lo que se pudo observar en videos, viralizados en redes sociales, desde el grupo reprocharon al comediante estar ‘a favor’ de la actual propuesta constitucional.

La situación se dio en el ingreso a los estacionamientos de un edificio. Hirane se encontraba dentro de su auto mientras recibía improperios.

Fue en horas de la tarde que el exrostro televisivo decidió responder a la situación a través de su programa en radio Agricultura.

Checho Hirane y el ‘Team Patriota’

Checho Hirane aseguró “no entender” cuáles fueron las intenciones del grupo para llevar a cabo la acción.

“Se me acercó la gente, me trataron de vende patria, de traidor, de sinvergüenza , ‘cuánto te están pagando’. La verdad no entiendo nada. No entiendo cuál es la crítica. ¿A mí quién me está pagando? ¿Por qué estoy vendiendo la patria? Realmente no entiendo a este grupo, uno, por cierto, extremo”, indicó.

“Me encantaría saber quién les paga, son mercenarios, de todas maneras. Este mismo grupo ha participado en campañas políticas de distintas personas, por lo menos ‘Pancho Malo’ que es el líder de este grupo ha participado en campañas políticas de distinto color político. Entonces, son mercenarios, están donde les pagan”, agregó.

Hay que señalar que el propio Hirane indicó que le habían advertido respecto a la situación, pero de todas formas había decidido ir hasta el lugar para realizar sus actividades.

“Me ofrecieron hacer el programa desde la casa y, por supuesto, dije que no. No le tengo miedo a nada. Yo creo que las cosas hay que enfrentarlas. La verdad no tengo idea lo que busca el grupo de Pancho Malo”, cerró.