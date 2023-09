Checho Hirane estuvo invitado al programa El Purgatorio, donde volvió a referirse a la polémica con Fabrizio Copano, quien semanas atrás lo proyectó en Times Square a modo de burla.

En ese entonces, el actual locutor radial indicó que los hermanos (Nicolás y Fabrizio) Copano estaban “obsesionados con su figura”. Situación por la que fue consultado por Nacho Gutiérrez.

“No me enojé. La verdad es que me han imitado humoristas en Viña, y creo que tengo sentido del humor. Entiendo que es humor”, expuso de entrada.

Tras eso, el también comediante indicó que el artista había ‘roto códigos’ en ocasiones anteriores, agregando que su familia se había visto afectada por bromas relativas a ‘funerales de Checho Hirane’.

“En mi historial jamás he hablado mal de un colega, nunca he dicho, y como que él ha roto esos códigos. Porque un día como que empezó a hacer un funeral, que ‘Se murió Checho Hirane"”, sostuvo.

“Esto le llegó a mi familia, se preocuparon y me empezaron a llamar. Me preguntaban sobre qué me estaba pasando y les decía que estaba bien. Yo la verdad es que no encuentro humorístico matar a un colega. Te puede caer mal, pero matarlo es mucho”, agregó.

Sobre el final, también aseveró que existe un factor político detrás de las bromas hacía él en algunas rutinas.

“Además quiero decir que todo el mundo sabe que los hermanos Copano son Pro-Boric, de hecho Copano le tiró flores en el Festival de Viña y eso. Entonces obviamente me atacan por un tema político”, comentó.

“Cuando tu le haces daño a terceras personas, sobre todo a mi familia (…) Yo no comulgo con meterme en la vida de los demás. Nunca he permitido que se metan con mi familia. Le ocasionan un daño y no lo encuentro gracioso”, concluyó.