Luego de su paso por el reality de CHV, Gran Hermano, el polémico influencer Lucas Crespo tuvo intermitentes apariciones en el panel del programa, sin embargo, parece ser que el profesor de Jiu Jitsu cambió drásticamente de rubro.

En un registro que se ha viralizado en redes sociales, se puede ver que Crespo finalmente logró el cometido de realizar eventos discotequeros a raíz de su participación en el programa y lo hizo con todo.

El video que se viralizó luego de ser publicado en TikTok deja ver a un Lucas Crespo bailando con una asistente al evento, en lo que parece ser la terraza de un edificio.

Tal como se ve en las imágenes, el influencer alza a una joven en brazos hasta dejarla sobre sus hombros, para luego bajarla hasta el piso donde realiza un baile erótico vistiendo solo sus pantalones.

El registro viral originó varias reacciones en redes sociales, esto principalmente porque en una ocasión dentro del encierro, Crespo presentó su renuncia debido a una hernia lumbar, la que le causaba mucho dolor, incluso en esfuerzos mínimos.

A través de redes sociales, los fanáticos del programa reaccionaron al video y aprovecharon de sacar a colación el hecho antes mencionado.

Lucas: no me verán haciendo eventos en discotecas, no me gusta ese ambiente, soy muy tranquilo🤷🏻‍♀️

su primer evento y Lucas: 🥵🤟🏻💋🤰🏻#granhermanoChv #GranConstanza pic.twitter.com/Wots3Hl8Ky

— vicky (@vickyyylml) November 5, 2023