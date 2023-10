Durante la madrugada de este domingo el humorista nacional Paul Vásquez sufrió el robo de su vehículo en la Ruta 78 que une Santiago y San Antonio. El comediante se desplazaba en el automóvil junto a su esposa y representante, quienes resultaron con lesiones.

Tal como lo dio a conocer en su cuenta de Instagram y en conversación con La Radio, Vásquez notó un auto en medio de la carretera parado con posibles desperfectos mecánicos. Por ello descendió de su vehículo con el objetivo de prestar ayuda a los pasajeros; Sin embargo, se trataba de un tipo de asalto conocido como encerrona.

Fue así que al bajar del móvil, el hombre fue interceptado por seis delincuentes armados, quienes estaban escondidos detrás de unos matorrales.

“En los primeros dos disparos, veo caer a mi asistente y a mi señora… Verla cómo la golpeaban y la impotencia de no poder defenderla”, relató a Meganoticias.

Pero este fue solo el inicio de la violencia con la que los atacaron, según relató: “Yo lo único que les decía era que se llevaran todo, los celulares, todo. Mi señora no reaccionaba, mi asistente no reaccionaba, fue terrible. Mi señora está con un TEC cerrado por la brutalidad con la que la golpearon. Ella no puso ninguna resistencia. A mí lo que más me impactaba era verla en el suelo, inmóvil“, confesó.

Tras la brutal golpiza Paul Vásquez admitió que pensó que los habían asesinado -a su representante y su pareja-: “Se van (los delincuentes) y yo me preocupo de ver a mi señora. Yo pensé que los habían matado a los dos. Fue una experiencia terrorífica. Pero doy las gracias de haber vuelto a casa, de abrazar a mis hijas y nietos. Tuvimos la suerte de volver a casa, no todos los ciudadanos tienen la fortuna de hacerlo“, afirmó.

Durante la noche del domingo el comediante recuperó su camioneta con ayuda de Carabineros, no obstante, no pudo recuperar el traje de “El Flaco” que estaba en el vehículo.