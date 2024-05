La Fedachi salió al paso de la denuncia de Santiago Ford, deportista nacional, quien debió retirarse de una competencia internacional por no contar con sus implementos como la garrocha.

La Federación Atlética de Chile (Fedachi) se pronunció la tarde de este jueves luego del gran desahogo del deportista Santiago Ford, quien aseguró que el último fin de semana debió abandonar antes de tiempo el Meeting Multistars por -según dijo- no contar con su garrocha.

“Al empezar el segundo día de competición me ubicaba en el 3er puesto a menos de 100 puntos del líder, pero al no tener mis garrochas no pude tener el resultado esperado en esa prueba y ahí terminó mi competición”, lamentó Ford.

“Hoy día, ya con la página dada vuelta, los objetivos los llevamos al campeonato Iberoamericano que se realizará en Brasil y lamentablemente el escenario no ha cambiado y estamos muy preocupados porque no tenemos la seguridad de que viajemos con las garrochas! NUEVAMENTE LO MISMO!”, agregó.

La Federación dio la cara

Ante los dichos de Ford, y la posibilidad de que el deportista no cuente nuevamente con su elemento deportivo, la Federación emitió un comunicado donde especificó que el mismo “no llegó por problemas con la línea aérea”.

“Su entrenador, Matías Barrera, y quien lo acompaña en su viaje, aclaró que la Federación no fue responsable por lo sucedido”, agregaron.

Por otro lado, de cara al Iberoamericano, la entidad aseguró que “la Federación siempre, salvo contadas excepciones, ha podido embarcar los implementos de selecciones que nos representan en eventos de nivel sudamericano, iberoamericano, panamericano y Mundial”.

“No siendo la excepción nuestra próxima participación en el Campeonato Iberoamericano, torneo muy importante para todos aquellos atletas que buscan un cupo olímpico, por lo que estamos haciendo todas las gestiones previas al viaje de nuestra selección”, complementaron.

Finalmente, Fedachi sostuvo que “lamentamos que el atleta haya perdido esta valiosa opción de competencia camino a los JJOO de París, por lo que esperamos que en el próximo Iberoamericano de Brasil como en los próximos eventos que se realizarán en el continente europeo, Santiago pueda alcanzar esa importante clasificación a París 2024″.