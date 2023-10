Luego de ser detenido por atropellar a un grupo de ciclistas durante este fin de semana mientras conducía ebrio, el periodista Miguel Acuña fue detenido por Carabineros de Lampa.

El comunicador que coincidentemente realiza el reporte policial de los noticieros de Canal 13 se enfrentará a su control de detención esta mañana, en tanto, Fundación Emilia se refirió a los hechos.

A través de su cuenta de Twitter, la organización de educación en seguridad vial, creada a raíz de la muerte de Emilia Silva, una niña de 9 meses que murió luego de que el auto donde iba con sus padres fuera impactado por un conductor ebrio a alta velocidad, se pronunció: “Diariamente, atendemos a víctimas de siniestros viales”, comenzaron diciendo.

A lo que agregaron: “Muchos lesionados jamás reciben restauración porque sus lesiones quedan calificadas bajo Tolerancia 0”, afirmaron, para luego añadir: “Nuestros aliados en difusión siempre han sido los periodistas, es por eso que nos duele este caso”.

Tras esta publicación sobre Miguel Acuña recibieron un feroz comentario al que respondieron: “A él no le importó nada tomar su auto después de haber bebido alcohol. Que no les duela en lo más mínimo este caso. Lo más seguro es que no recibirá ni una multa. Ya que incluso a la ley como a ustedes “les da penita” y le den otra oportunidad”.

“Nos duele, porque llevamos 10 años promoviendo políticas públicas en seguridad vial y esto es un retroceso enorme en materia de percepción del problema de conducción bajo estado de ebriedad. Trabajamos día a día sensibilizando y esto solo prueba que aún falta mucho”, respondieron desde Fundación Emilia.

Afortunadamente, los ciclistas afectados -entre ellos un menor de 12 años- resultaron con lesiones leves.