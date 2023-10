El músico Quique Neira emitió un duro comunicado en contra del Partido de la Gente, acusando la utilización, sin previa autorización, de una de sus canciones en una campaña política.

El exintegrante de Godwana indicó que incluso está dispuesto a iniciar acciones legales contra el partido político. El tema utilizado por Juan Marcelo Valenzuela, en las elecciones internas, es Sentimiento Original.

“Me siento totalmente pasado a llevar y vulnerado en lo más sensible de mi trabajo de más de 30 años. La falta de respeto que se ha cometido casi no necesita explicarse, pues simplemente es impresentable”, indicó Neira.

“No se extrañen entonces del desprecio con el que la ciudadanía les observa. No olvidaré el mal rato que me están haciendo pasar y el daño enorme que me provocan”, agregó.

“Haré todo lo que esté en mis manos para que esta falta de respeto hacia mí y mi trabajo no quede impune”, concluyó.

Sobre el final, el cantante del género reggae aseguró mantener una postura de total ‘independencia política”.

Reclamo de Quique Neira

El reclamo de Neira estuvo avalado por la propia SCD, quienes aseguraron que existe una infracción a los derechos de autor.

“Esperamos que quienes pretenden ejercer cargos públicos o influir políticamente sean más cuidadosos y tomen nota de esto, ya que vulnerar derechos e incumplir las normas es algo que no habla bien de quienes están llamados a ejercer liderazgo y dar el ejemplo ante la ciudadanía o ante su militancia”, indicó el director Juan Antonio Durán.