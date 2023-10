Skarleth Labra abandonó el pasado martes Gran Hermano, luego de recibir la triste noticia de la muerte de su abuela llamada Ana.

En horas de este miércoles, la joven dedicó un extenso mensaje para su familiar, en donde sostuvo que ella estuvo en gran parte de su crianza.

“Esta noticia me destroza el alma, aceptar que ya no estás con nosotros es el dolor más profundo que he sentido en mi vida. Mi mamá Ana, mi segunda mamá, te llevas gran parte de mí, de mi corazón y de toda la familia”, indicó.

“Nunca te voy a olvidar, ni tampoco olvidaré la gran mujer que fuiste. Una mujer buena, fuerte, sencilla y con una belleza hermosa, por dentro y por fuera”, agregó.

Skarleth Labra despide a su abuela

“Gracias por irme a buscar siempre al colegio, llevarme chocolate con mi papá Lucho, hacerme ensaladas con harto vintage, como nos gustaba a las dos, o por acompañarme en todo este proceso del reality”, siguió.

“Nunca me faltó tu apoyo incondicional, me hubiera gustado poder devolverte todo lo que hiciste por mi, ya que eso uno quiere cuando crece. O al menos yo quería devolverlo. Te amaré hoy, mañana y siempre. Siempre te recordaremos”, concluyó.

Hay que señalar que, por el momento, no está claro si la muchacha de 18 años regresará al encierro en Argentina o no.

Sin ir más lejos, producto de su repentina salida, durante la pasada jornada uno de sus mejores amigos en el programa, Jorge Aldoney, expresó su deseo de renunciar, actitud que declinó posteriormente.