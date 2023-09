Maluma volvió a recibir un objeto inapropiado durante un concierto en vivo. Esta vez, el hecho ocurrió en San Antonio (Estados Unidos), en un show donde un fan le arrojó un teléfono celular.

A pesar que el smartphone golpeó su abdomen y no generó mayores complicaciones, la reacción del cantante dando cuenta de lo ocurrido se hizo viral en redes sociales.

Tras notar el percance, Maluma se detuvo, miró el teléfono e hizo un ademán de identificar al espectador. Luego, fijó su vista en él y movió su dedo en señal de desaprobación, tal como haría un padre reprendiendo a su hijo.

De acuerdo a fuentes de TMZ que estuvieron en el show del jueves pasado en San Antonio, una razón por la que el fan pudo haber arrojado el teléfono radicaría en que, momentos antes, Maluma había tomado el celular de otro fan que quería tomarse una selfie con él. “Presumiblemente, esta persona estaba tratando de conseguir algo similar”, señalan.

A pesar de lo anterior, testigos apuntan que el fono se quedó a un costado del escenario durante toda la presentación, y no está claro si fue o no devuelto. “Al ‘lanzador’ se le permitió quedarse al final del concierto”, añadieron.

Cabe señalar que semanas atrás el colombiano recibió en el escenario una muleta en condiciones similares: durante un show y luego que se la arrojara un espectador. Aquella vez, el cantante lo tomó con humor: terminó bailándole al objeto.

Maluma Scolds Fan Who Throws Phone at Him During Concert 9/24/23 pic.twitter.com/YiZCrZmoYR

Colombian singer Maluma expressed disappointment at fan for throwing phone at him during San Antonio concert.

The phone remained on stage for the rest of the show, and Maluma continued his performance. The fan was allowed to remain in the audience. pic.twitter.com/oINHFVem6h

