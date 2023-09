El exconcursante de Gran Hermano, Lucas Crespo, denunció a través de redes sociales que sufrió un violento asalto el pasado domingo en Barrio Bellavista.

El tiktoker nacional indicó que antisociales lo amenazaron con pistolas antes de quitarle su teléfono celular y, presuntamente, otros objetos.

“Amigos. El día de hoy me asaltaron en Bellavista con pistola y me quitaron el teléfono estando abierto”, indicó el joven de 23 años.

“No tengo acceso a ninguna red social porque las tengo con doble verificación. Por ende si les escriben o suben cualquier cosa sepan que no soy yo. Abrazo y anden con cuidado”, agregó.

— Lucas Crespo (@Lucas_crespo7) September 25, 2023