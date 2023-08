Este miércoles se dio inicio al juicio oral contra los dos imputados por el robo frustrado a Cristián de la Fuente y baleo a su hija Laura, ocurrido en marzo de 2022. En la instancia ambos prestaron declaración.

En este sentido, el actor nacional relató los minutos de terror que vivió en la comuna de Lo Barnechea, donde fueron interceptados por dos antisociales.

“Cuando me giro, me doy vuelta hacia mi lado izquierdo. Veo que hay un hombre apuntándome con una pistola. Ahí me giro para ver a mi hija, y me doy cuenta que tenía un hoyo en la pierna, y que la bala le había dado a ella”, indicó.

“Aceleré y me fui lo más rápido a la clínica. Llamé a un amigo mío que es policía, para contarle lo que había pasado y la segunda llamada fue para mi mujer, para decirle que nos habían disparado”, agregó.

Cristián y Laura de la Fuente declararon

Asimismo, Laura recordó el instante en que sintió que el balazo había llegado a su pierna, mientras iba en el auto junto a su padre.

“Miro para atrás, pienso que nos están persiguiendo y ahí yo me miro la pierna. Y cuando me miro la pierna derecha…bueno, veo un hoyo, sangre y me doy cuenta que me había llegado la bala. Entre el dolor y el miedo, me empecé a desmayar”, contó la joven de 18 años.

El juicio oral continuará este viernes 18 de agosto, donde se exhibirán pruebas y relatos de otros testigos.

Para A.C., acusado de balear a Laura de la Fuente, la fiscalía solicita 25 años de cárcel por los delitos de robo con homicidio y porte ilegal de arma de fuego, en tanto para D.C., se solicita 20 años por su colaboración en los hechos.