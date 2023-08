Tras casi un año desde que puso a la venta su ‘superrifa’, la influencer Naya Fácil entregó todos los premios de su concurso, que incluían un departamento en Santiago Centro, una moto y un auto.

A través de sus historias de Instagram, la personalidad de internet mostró diferentes registros en donde se ve junto a la ganadora de 24 años que logró obtener el inmueble, que fue proclamada en febrero de este año, llevando a la joven a su nuevo hogar.

“Yo me compré este departamento con tanto cariño, pero se lo dejo en las mejores manos. Sé que Jennifer se ha sacrificado mucho en su vida. Ahí está con sus llavecitas, está muy feliz y estaba nerviosa”, mencionó una emocionada Naya Fácil a sus seguidores.

Asimismo, al ingresar al departamento, la joven afirmó estar “agradecida con Naya, con Dios, yo soy creyente. Espero Naya que lo sientas (su agradecimiento) en tu corazón algún día, como yo lo siento”.

Con la entrega del gran premio, la influencer dio por cerrado su sorteo que anunció en octubre de 2022. Entonces, aseguró que el entregar el que fue su primer departamento le causó “unas sensaciones súper extrañas, pero se logró. Gracias a toda la gente que participó, se pasaron”.

Respecto a la tardanza de la entrega, Naya agradeció a la joven “por estar siempre a disposición. Le pedí las disculpas correspondientes, se la había pedido por DM, ahora que tuvimos la oportunidad de vernos en persona, ya se las pedí”.

En eso, afirmó que la ganadora “quedó súper feliz, súper emocionada, se quedó ahí en el departamento”.

“Me despedí de todos los conserjes, me siento con una sensación muy extraña. Ustedes saben que me compré ese departamento para mí, pero también me siento a la vez feliz porque Jennifer es una joven súper sacrificada”, mencionó también.

A través de otra de sus cuentas, la influencer mostró en un video cómo se hizo entrega de cada uno de los premios y el papeleo correspondiente para tener todo en regla.

“En este sorteo participaron más de 20 mil personas, donde estoy tremendamente agradecida por su participación y confianza”, menciona en el video.

Asimismo, afirmó que “ya se entregó la moto, el auto y las donaciones. Hoy entregué el departamento amoblado y con todas sus cuentas al día”, comenta.