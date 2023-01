Se suponía que a fines del año pasado se conocería a los ganadores de la rifa de la influencer Naya Fácil, quien sorteaba un departamento. No obstante, la instancia sufrió un retraso y la joven ha sido blanco de cuestionamientos que apuntan a una supuesta estafa.

Fue por eso que la propia influencer decidió realizar un video en Instagram donde explica la situación, asegurando que no ha tocado el dinero ganado durante las ventas de números.

“Esta es la primera rifa que he realizado en mi vida de una propiedad, y sin asesoría legal, por eso han habido muchos errores de mi parte”, expuso.

De acuerdo a lo publicado por Publimetro, las bases de aquel sorteo estipulaban que los números se venderían hasta el 28 de noviembre, sin embargo, al no lograr la meta esto se extendió por 45 días.

Finalmente, la venta concluyó el pasado 31 de diciembre, luego que el valor de mantención del sitio de internet superara lo esperado, situándose sobre los 10 millones de pesos. Por lo anterior, la rifa se encuentra suspendida.

“Cuando encontré notario, y aquí viene la parte importante y fundamental, sin preguntarle a él, yo de la emoción publiqué automática una fecha de la rifa, que sería en vivo, la segunda semana de enero”, comentó.

“De eso yo me arrepiento porque fue una irresponsabilidad gigante, sin yo estar segura de las fechas y sin consultarlo legalmente ni con la abogada, ni con el notario, ni con el contador; fue una decisión propia. No respeté las fechas de las bases que salían estipuladas en la página web”, agregó.

En ese instante Naya Fácil confirmó que también deberá pagar impuestos por el dinero que perciba tras el sorteo, comprometiéndose a entregar una nueva fecha a la brevedad.

“Yo del dinero de la rifa no he tocado nada, hasta pagar los impuestos correspondientes. Después de entregar legalmente el departamento y todos los premios, yo recién recibiré el dinero que me corresponde”, señaló.

“Quiero pedir disculpas públicas a todos los participantes por haber faltado a mi palabra por la emoción y darles una fecha que no era, eso fue totalmente irresponsabilidad mía por no consultarlo. Hablé en ese momento por la ansiedad de lanzarla y desde la ignorancia”, concluyó.