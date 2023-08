En febrero de este año, a través de una entrevista con Priscilla Vargas y José Luis Reppening, la animadora de televisión Tonka Tomicic confirmó el fin de su relación con el consejero espiritual Marco Antonio López, “Parived”, tras 20 años.

“Nosotros llevábamos un tiempo conversando del pasado, presente y mirando al futuro. Y de hace tiempo veníamos conversando la opción de dividir nuestros caminos”, confesó entonces, asegurando que su separación era inminente.

Sin embargo, en el libro Caso Relojes de Laura Landaeta y Diego Ortiz, al que tuvo acceso BioBioChile, la relación entre ambos seguiría en duda, donde incluso apuntan que Tomicic y López mantendrían el mismo tipo de relación que llevaban hasta antes de aquella entrevista.

“Tonka declaró el cese de convivencia en Carabineros. Sin embargo, vecinos de Lo Curro aseguran que ella sigue hablando y asesorándose por él”, afirma el reportaje.

Respecto a los testigos no identificados en el texto, estos señalan que la animadora y el empresario “hablan todo el día, lo hemos notado cuando los observamos. El olor a incienso no se ha ido y Parived sale a hablar al jardín, por eso podemos escuchar algo de lo que dice”.

“Ellos no se han separado y, antes de que Tonka se fuera a otra casa, mantenían el mismo tipo de relación afectuosa que tenían antes del allanamiento”, aseguran.

Durante la entrevista, dada poco después de que su entonces esposo fuera formalizado por receptación, la conductora no quiso dar detalles de la decisión o si vivían juntos cuando explotó el caso, aunque sí confirmó que en ese momento “estábamos terminando nuestra relación”.

Entonces, recordó también aquel día que su casa en Lo Curro fue allanada. “Yo estaba sola, Marco no estaba porque tres veces a la semana sale a caminar, él llegó después. Si yo no hubiera estado, tal vez se hubiera especulado”, señaló.

Semanas después, Parived hablaría con La Tercera, asegurando que había dejado su hogar para buscar a un gato que había perdido.

Asimismo, la investigación de Landaeta y Ortiz entrega una tercera versión, donde uno de los vecinos de la pareja habría visto a López “arrancando por los cerros”.

En conversación con BioBioChile, Landaeta aseguró que en el texto “hay un dato que te va a hablar bien del tema. Primero porque te va a explicar hasta qué punto es verdad esta conversación (sobre su separación) y si no fue algo orquestado entre ambos”.

“La pregunta aquí es: ¿Están realmente separados y no se relacionan?”, cuestiona.

Respecto a su relación, la profesional apunta que “no me queda claro quién manipula a quién. Yo creo que esto de victimizar a Tonka es gratuito. Me queda la sensación de que se perfila una persona bien controladora, fría y calculadora, no una víctima de un manipulador”.