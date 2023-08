La historia de Parived y Tonka Tomicic parece salida de una película, que está a punto de tener una secuela gracias al libro Caso Relojes.

En el texto escrito por Laura Landaeta y Diego Ortiz, al que tuvo acceso BioBioChile, no solo se habla del mediático caso que tiene Marco Antonio López rindiendo cuentas ante la justicia, sino que también de su relación con Tomicic.

Por ejemplo, uno de los elementos desconocidos que más llama la atención, es como un antiguo e incipiente romance entre la animadora y Julián Elfenbein terminó abruptamente, y el papel que Parived jugó para ellos.

Según Landaeta y Ortiz, Parived y Tonka se conocieron cuando ella comenzaba a dar sus primeros pasos para convertirse en un rostro televisivo importante en TVN.

‘Te van a envenenar’

De hecho, ya había tenido un programa con Felipe Camiroaga y además lo acompañaría en el verano durante las vacaciones de Karen Doggenweiler en Buenos Días a Todos.

Conociendo el ambiente televisivo y el potencial de Tonka, Parived le habría advertido a la comunicadora lo que vendría.

“‘Te van a envenenar’. Ella le creyó tal como creyó en la orinoterapia, el ayuno intermitente, la meditación silenciosa y demás técnicas que el chamán usaba para tener control mental sobre ella y sus acciones”, explica el libro.

“Era una persona que ‘chupaba la energía"”

En esos días, Tomicic había comenzado un romance con Elfenbein, quien también iba en camino a convertirse en animador.

En una oportunidad, Tonka fue acompañada por Julián a ver a su hermana quien estaba internada tras un accidente, fue allí donde se encontró con su amiga Innessa Sorokina y su entonces pareja Parived.

“Parived se acercó a Julián y le recomendó no seguir con la animadora, pues era una persona que ‘chupaba la energía’. En paralelo, le sugirió lo mismo a Tonka, sin que ninguno se enterará de su doble discurso”, relata el libro.

Tras aquello, el romance entre Elfenbein y Tomicic finalizó, al igual que la de Parived y la modelo rusa.

Fue cosa de tiempo, para saliera a la luz la relación entre Tonka Tomicic y Parived, relación que se extendió por 20 años y que terminó tras filtración del Caso Relojes.

¿Cómo realmente se conocieron Tonka Tomicic y Parived?

En el desaparecido matinal Bienvenidos, Tonka Tomicic contó su versión de cómo había conocido a Parived.

“La primera vez que lo vi, como yo trabajaba de modelo, lo vi cuando me fui a hacer una prueba de vestuario. Y justo me lo topé ahí, en esa tienda”, relató en en 2018.

De acuerdo a Tomicic, ella tenía 26 o 27 años y él “no me pescó tanto, pero me gustó porque lo encontré súper atractivo”.

“Lo encontré como masculino. Tenía el pelo largo. Seductor. Me preguntó -no sé qué se estaba probando- ‘¿te gusta cómo me queda?’, y yo dije ‘sí"”, afirmó.

“Yo estaba pololeando, él estaba pololeando. Después no lo vi muchas veces. Me lo encontraba de vez en cuando, pero es como cuando alguien te parece atractivo. O sea, es como alguien que te parece interesante”, dijo.

Sin embargo, cuando se veían, reconoció que había un “coqueteo”. “Después yo terminé. Después él terminó. Nos volvimos a encontrar y nos seguimos encontrando”, cerró.

La versión que aparece en el libro y que se ha mantenido en el mundo de la farándula es muy diferente.

En el texto, los autores aseguraron que en 2004, Parived mantenía una relación con la modelo rusa Inessa Sorokina, que además era una amiga cercana de Tomicic.

De hecho, habría sido la misma Sorokina quien le pidió a su pareja que atendiera a Tomicic, quien pasaba por un complejo momento en su vida, tras perder a su abuela y un grave accidente que tuvo su hermana.

La rusa quería que Parived ayudara espiritualmente a su amiga, pero nunca pensó que el hombre terminaría con ella para comenzar un romance con Tonka.