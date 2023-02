“Yo nunca elegí una situación pública, simplemente me enamoré de una persona y la acompañé desde hace 22 años”, señaló el anticuario, más conocido como Parived, en conversación con La Tercera.

En ese sentido, aseguró que durante todo el tiempo que estuvo junto a la animadora de televisión se mantuvo en silencio.

“Nunca consideré que tenía mucho que ver en todo esto: era simplemente su pareja y la apoyé siempre. Pero en este último tiempo en la televisión -que prácticamente no veo- hay una suerte de amplificación de todo lo que tuviera que ver con ella y, por ende, conmigo. Miles de especulaciones, narrativas surrealistas”, remarcó.

A su vez, López admite que debido a la importancia y popularidad de Tomicic es que su figura generaba todo tipo de preguntas.

“¿Con quién está?, ¿quién es?, ¿qué hace? Una cosa retroalimentaba a la otra y generaba, podríamos llamarle morbo, necesidad, sobrevivencia, negocio, venta, competitividad. Ella es la que genera esa aura de luz, porque es la que está presente en la opinión pública durante los últimos 20 años con su capacidad, ángel, profesionalismo y su enorme talento”, indicó.

“¿Alguien puede determinar las vueltas de la vida?”

Respecto a si su separación con Tonka es definitivo, Parived mencionó no saber la respuesta.

“¿Alguien sabe realmente lo que va a pasar en el futuro?, ¿alguien puede determinar las vueltas de la vida?, ¿alguien puede manejar y torcer los destinos?, ¿conoces a alguien que lo haya hecho?, ¿quién puede afirmar determinadamente algo?, ¿cuántas veces se han afirmado cosas que han terminado ser completamente inversas en el tiempo? En la historia está”, lanzó.

Por su parte, descartó que las diligencias llevadas a cabo por Fiscalía hayan provocado el fin de su relación con Tomicic. “Esto venía ya de hace tiempo. No, es una coincidencia de tiempo y mucha suspicacia por parte de algunos. Esto nosotros lo sabíamos hace bastante tiempo, lo teníamos resuelto internamente”, sostuvo.

“Ella siempre me ha apoyado. Hemos llevado 22 años juntos, entonces los apoyos han existido desde el día cero y son recíprocos. Ella me ha apoyado y me apoya, pero yo también la he apoyado y la apoyo y la apoyaré siempre. Nuestra condición de pareja va más allá de las formas y de los tiempos, trasciende las circunstancias, no importa cuáles sean”, concluyó.

“Decidimos separar nuestras vidas”

Recordemos que fue el viernes pasado cuando Tonka confirmó en el matinal Tu Día el fin de su relación con Parived tras 22 años juntos.

“Nosotros llevábamos un tiempo conversando del pasado, presente y mirando al futuro. Y de hace tiempo veníamos conversando la opción de dividir nuestros caminos”, confesó.

La conductora no quiso entregar detalles de la decisión o si vivían juntos cuando explotó el caso, aunque sí confirmó que en ese momento “estábamos terminando nuestra relación”.

Eso sí, reconoció que el allanamiento de la PDI a su hogar fue algo que “nunca imaginamos que iban a suceder”.

“Esto fue una coincidencia de tiempo. Seguimos siendo amigos, son 20 años y justamente calzaron los tiempos porque lo que ocurrió esta semana fue inesperado”, dijo.