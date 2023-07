El influencer chileno Edmundo Huerta, conocido como Di Mondo, se refirió a la actualidad en su vida amorosa a un año de su ruptura con el diseñador Eric Javits, con quien estuvo por 16 años. De todas formas, el también modelo cerró la puerta a un posible regreso.

En conversación con Lun, Huerta dijo que a un año de que informara el fin de su relación con Javits todavía mantienen el contacto, apuntando a que siguen trabajando juntos, viven a cinco minutos de distancia y todavía tienen a su conejo juntos.

“Nosotros somos familia, él desea todo lo mejor para mí y yo también deseo todo lo mejor para él”, destacó Di Mondo, a lo que también mencionó que se ven “casi todos los días”.

“Nos vemos en la oficina y siempre estamos comunicados, si no hay llamadas, nos texteamos”, confesó, aunque descartó la posibilidad de que vuelvan a ser pareja.

“Creo que estamos en puntos diferentes en cuanto a una relación de pareja. No siento que volvamos, no siento que eso sea una posibilidad de verdad”, dijo también.

En ese aspecto, aseguró que “el amor se transformó en otra cosa, pero es amor profundo. Las conexiones importantes y profundas con alguien no suceden todos los días, son muy pocas. Uno tiene que valorar esas conexiones”.

“Y, en nuestro caso, no hubo problemas dramáticos, nuestra relación fue muy hermosa, de mucho amor”, reveló también.

Sobre su situación amorosa, Di Mondo mencionó que “estoy sin compromiso. No he estado muy enfocado en conocer gente nueva, he estado enfocado en mí mismo”.

“En verdad estoy contento conmigo y ya llegará el tiempo”, aseguró también, a lo que fue consultado también sobre la posibilidad de poder encontrar a alguien más.

“Quizás no es el momento, pero anhelo estar en pareja. Me encanta compartir mi felicidad, mi amor, que comparten eso conmigo y generar así una energía linda”, cerró.